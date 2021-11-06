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Giriş Tarihi: 6.11.2021 22:50 Son Güncelleme: 6.11.2021 22:54

Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü!

İHA
Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü!

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Namağlup liderliğini koruyan bordo-mavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü.

Bayram yerine dönen Trabzon'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşayan bordo-mavili taraftarlar Maraş Caddesi'ni araç trafiğine kapattı.

Cadde ortasından kolbastı oynayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Çok sayıda taraftar galibiyet sevincini "Şampiyon Trabzon", "Bize her yer Trabzon" şeklindeki sloganlar ile kutladı.

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Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü!
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