Beşiktaş hücum edecek

1- Siyah-beyazlılar,Trabzonspor maçını düşünerek Sporting deplasmanında Vida ve Pjanic'i riske etmemişti. 2- Teknik heyet son oynanan karşılaşmalardan hiç memnun kalmadı. Takımda ciddi değişiklik yapılması kararı alındı. 3- Sergen Yalçın, Sporting maçı aksine bu akşam hücum ağırlıklı bir takım sahaya sürecek. 4- Takımın merkezi konumunda bulunacak isim Pjanic. Siyah-beyazlıların saha içi organizatörü yıldız futbolcu olacak. 5- Önceki gün 5 saatlik yolculukla Lizbon'dan dönen siyah-beyazlılarda 1.5 saat sonra Ümraniye'de antrenmangerçekleştirildi. Yapılan bu antrenmanbir nevi ceza niteliğindeydi. 6- Siyah-beyazlı takımda Batshuayi'nin yokluğunda görev alan Kenan Karaman bir kez daha vasatın altında kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez Güven Yalçın'ı forvette deneyecek. 7- Geçtiğimiz hafta sakatlanan Valentin Rosier'in en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyordu. AncakFransız futbolcu, bu maçta fedakârlıkyaparak oynayabileceğini bildirdi. 8- Rakip analizi doğrultusunda Trabzonspor'un en önemli zaaflarının beklerin boş bıraktığı alanlar ve bireysel savunma hataları olduğu belirlendi. Larinve Ghezzal'dan bunlarıdeğerlendirmesi istendi. 9- Sporting maçından iki gün önce futbolcuların maaşları hesaplarına yatırıldı. Yönetim, 1 TL dahi borcu olmadığı oyunculardan artık performans bekliyor. 10- Ümraniye'de Trabzon maçı öncesi moral ve motivasyon açısından sıkıntılar vardı. Çıkış maçı niteliğindeki bu karşılaşmanın bilinci futbolculara aşılanmaya çalışıldı. Artık kimsenin bahanesinin kalmadığı aktarıldı.
4 Beşiktaş'ta saha içi organizatörlüğü üstlenecek olan Pjanic, bu sezon 7 maçta 4 asistle oynadı.