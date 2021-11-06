Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş hücum edecek
Giriş Tarihi: 6.11.2021

Beşiktaş hücum edecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş hücum edecek
1- Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçını düşünerek Sporting deplasmanında Vida ve Pjanic'i riske etmemişti.
2- Teknik heyet son oynanan karşılaşmalardan hiç memnun kalmadı. Takımda ciddi değişiklik yapılması kararı alındı.
3- Sergen Yalçın, Sporting maçı aksine bu akşam hücum ağırlıklı bir takım sahaya sürecek.
4- Takımın merkezi konumunda bulunacak isim Pjanic. Siyah-beyazlıların saha içi organizatörü yıldız futbolcu olacak.
5- Önceki gün 5 saatlik yolculukla Lizbon'dan dönen siyah-beyazlılarda 1.5 saat sonra Ümraniye'de antrenman gerçekleştirildi. Yapılan bu antrenman bir nevi ceza niteliğindeydi.
6- Siyah-beyazlı takımda Batshuayi'nin yokluğunda görev alan Kenan Karaman bir kez daha vasatın altında kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez Güven Yalçın'ı forvette deneyecek.
7- Geçtiğimiz hafta sakatlanan Valentin Rosier'in en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyordu. Ancak Fransız futbolcu, bu maçta fedakârlık yaparak oynayabileceğini bildirdi.
8- Rakip analizi doğrultusunda Trabzonspor'un en önemli zaaflarının beklerin boş bıraktığı alanlar ve bireysel savunma hataları olduğu belirlendi. Larin ve Ghezzal'dan bunları değerlendirmesi istendi.
9- Sporting maçından iki gün önce futbolcuların maaşları hesaplarına yatırıldı. Yönetim, 1 TL dahi borcu olmadığı oyunculardan artık performans bekliyor.
10- Ümraniye'de Trabzon maçı öncesi moral ve motivasyon açısından sıkıntılar vardı. Çıkış maçı niteliğindeki bu karşılaşmanın bilinci futbolculara aşılanmaya çalışıldı. Artık kimsenin bahanesinin kalmadığı aktarıldı.

4
Beşiktaş'ta saha içi organizatörlüğü üstlenecek olan Pjanic, bu sezon 7 maçta 4 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Lille'in kötü gidişatında hedef tahtasına Burak Yılmaz konuldu! Milli yıldızın en kötü serisi…
Son Dakika Haberi: 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...
Son dakika haberler | Altın ve kıymetli madenler için yeni karar geldi: Artık zorunlu olacak!
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Son dakika: Trabzonspor 90+6'da deplasmanda Beşiktaş'ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş hücum edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA