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Giriş Tarihi: 6.11.2021 18:37 Son Güncelleme: 6.11.2021 18:37

Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig’de haftanın maçı Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak. Geride kalan 11 haftada Trabzonspor 27 puanla lider konumda bulunurken, Beşiktaş ise 20 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın en önemli mücadelesini genç hakem Erkan Özdamar yönetecek. Beşiktaş Trabzonspor maçı yayın kanalı ve maç saati ise belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman? İşte detaylar;

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım 2021 yani bugün saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

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Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler
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