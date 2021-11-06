Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın en önemli mücadelesini genç hakem Erkan Özdamar yönetecek. Beşiktaş Trabzonspor maçı yayın kanalı ve maç saati ise belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman? İşte detaylar;

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım 2021 yani bugün saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak.