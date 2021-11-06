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Giriş Tarihi: 6.11.2021 20:17

Beşiktaş - Trabzonspor maçının devre arasında gerginlik çıktı! Taraftarlar...

DHA
Beşiktaş - Trabzonspor maçının devre arasında gerginlik çıktı! Taraftarlar...

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında yedek kulübelerinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Abdülkadir Ömür'ün 45+4'üncü dakikada attığı golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı.

İddiaya göre Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi. Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti.

Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi. Olayın yaşandığı tribüne ise daha sonra çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

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Beşiktaş - Trabzonspor maçının devre arasında gerginlik çıktı! Taraftarlar...
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