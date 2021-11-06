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Giriş Tarihi: 7.11.2021 00:32 Son Güncelleme: 7.11.2021 00:32

BioNTech 3. doz aşı sırası nasıl öğrenilir? 3. Doz aşı ne zaman ve kimlere yapılıyor, üçüncü doz BioNTech zorunlu mu?

BioNTech 3. doz aşı sırası nasıl öğrenilir? 3. Doz aşı ne zaman ve kimlere yapılıyor, üçüncü doz BioNTech zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla BioNTech aşısının üçüncü dozlarının yapılacağını duyurdu. Aşılamada riskli ve öncelikli gruplardan başlanacağına değinilmesi sebebiyle vatandaşlar BioNTech 3. doz aşı sırası nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. 3. Doz aşı ne zaman, kimlere yapılıyor, zorunlu mu soruları da Bakan Koca’nın açıklamaları ışığında araştırılıyor. İşte 3. Doz BioNTech randevu ekranı ve konuyla ilgili merak edilenlerin yanıtı.

Geçtiğimiz günlerde toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, iki doz BioNTech aşısı olmuş vatandaşlara üçüncü doz aşının uygulanacağı tarihi kararlaştırdı. "Hatırlatma dozu" olarak adlandırılan üçüncü doz için öncelikli gruplardan başlanacağı açıklandı. Bunun üzerine öncelikli grupta olup olmadığını merak eden vatandaşlar "BioNTech 3. doz aşı sırası nasıl öğrenilir, 3. Doz aşı ne zaman, kimlere yapılıyor" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı ile 3. Doz BioNTech randevu ekranı!

BİONTECH 3. DOZ AŞI NE ZAMAN, KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.

3. DOZ AŞI RANDEVU EKRANI AÇILDI MI?

2 doz BioNTech aşısını olmuş ve riskli grupta bulunan vatandaşlar için aşı randevu ekranı erişime açıldı. Söz konusu gruplarda yer alan vatandaşlar aşı randevularını alarak yarından itibaren sağlık kuruluşlarına müracaat edebilir. Öncelikli gruplarda bulunmayan ve aşı randevusu alma ekranında "aşı süreciniz tamamlanmıştır" uyarısıyla karşılaşan vatandaşlar ise riskli grupların aşılarının tamamlanmasını bekleyecek.

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E-NABIZ İLE 3. DOZ AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS İLE 3. DOZ AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Ülkemizde tüm aşılarda olduğu gibi Covid-19 aşılarında da gönüllülük esastır. İlk iki dozda olduğu gibi hatırlatma dozu olan üçüncü dozda da aşı olma tercihi vatandaşa aittir.

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BioNTech 3. doz aşı sırası nasıl öğrenilir? 3. Doz aşı ne zaman ve kimlere yapılıyor, üçüncü doz BioNTech zorunlu mu?
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