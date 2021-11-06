Geçtiğimiz günlerde toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, iki doz BioNTech aşısı olmuş vatandaşlara üçüncü doz aşının uygulanacağı tarihi kararlaştırdı. "Hatırlatma dozu" olarak adlandırılan üçüncü doz için öncelikli gruplardan başlanacağı açıklandı. Bunun üzerine öncelikli grupta olup olmadığını merak eden vatandaşlar "BioNTech 3. doz aşı sırası nasıl öğrenilir, 3. Doz aşı ne zaman, kimlere yapılıyor" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı ile 3. Doz BioNTech randevu ekranı!

BİONTECH 3. DOZ AŞI NE ZAMAN, KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.