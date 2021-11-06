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Giriş Tarihi: 6.11.2021 20:42 Son Güncelleme: 6.11.2021 20:45

Dev maçta şanssız an! Beşiktaş-Trabzonspor maçında Bakasetas bir kez daha sakatlandı...

Dev maçta şanssız an! Beşiktaş-Trabzonspor maçında Bakasetas bir kez daha sakatlandı...

Süper Lig'in 12. haftasında zirve mücadelesi adına oldukça önem arz eden karşılaşmada Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Trabzonspor'un bu sezon en iyi isimlerinden birisi olan Yunan orta saha Bakasetas, sakatlık geçirdi ve karşılaşmayı tamamlayamadı.

Trabzonspor'un bu sezon en önemli oyuncularından birisi olan Anastasios Bakasetas, 12. haftanın dev mücadelesinde karşılaşmayı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlığını atlatarak Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Bakasetas, Beşiktaş karşısında bir kez daha sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

28. dakikada kendini yere bırakan Bakasetas'a sağlık görevlileri müdahale etti. Tedavisinin ardından dizine sarılı bir bandajla yeniden oyuna dönen Yunan futbolcu tekrar kendini yere bıraktı.

30. dakikada Bakasetas kenara gelirken vatandaşı Siopis oyuna dahil oldu.

28 yaşındaki futbolcu şu ana kadar ligde 11 maçta süre alırken 7 gol attı ve 3 asist yaptı. Bakasetas böylece 10 gole direkt katkıda bulundu.

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Dev maçta şanssız an! Beşiktaş-Trabzonspor maçında Bakasetas bir kez daha sakatlandı...
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