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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Dönüşü de gözyaşlarıyla oldu

Dönüşü de gözyaşlarıyla oldu

Barcelona’ya veda ederken Camp Nou’nun çimlerini gözyaşlarıyla ıslatan Xavi, teknik adam olarak evine dönerken yine duygusal anlar yaşadı

Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, 6 sene önce futbolcu olarak gözyaşlarıyla veda ettiği Barcelona'ya teknik direktör olarak dönüyor. 41 yaşındaki Xavi, hocalığını yaptığı Al Sadd kulübündeki veda töreninde de duygusal anlar yaşadı ve bu kez mutluluk gözyaşları döktü. Barcelona ile Katar kulübü arasında bir süredir yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Al Sadd, İspanyol teknik adamın serbest kalması için gerekli olan tazminatın, (5 milyon Euro) Barcelona tarafından ödendiğini duyurdu. Futbolcu olarak 17 yıl Barcelona formasını giyen Xavi, 2015'te Al Sadd'a transfer olmuştu. Hernandez, son iki sezondur da teknik direktör olarak görev yapıyordu. Barcelona A takımına 1998'de yükselen Xavi, aradan geçen 17 yılda, Katalan kulübüyle 24 kupa kazandı. Xavi'nin, İspanya Milli Takımı formasıyla da 2 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası zaferi var.

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Dönüşü de gözyaşlarıyla oldu
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