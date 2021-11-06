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Giriş Tarihi: 6.11.2021 16:27

Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?

Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide bu hafta Halime’nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. Öte yandan diziye Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe konuk olacağı iddialar arasında yer aldı. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte yanıtı…

Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle TRT1 ekranlarında buluşacak. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir? İşte Gönül Dağı yeni bölüm detayları…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?

Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?

İZZET ALTINMEŞE KİMDİR?

İzzet Altınmeşe, 26 Ekim 1945 tarihinde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi henüz 5 aylık iken ailesi ekonomik nedenlerden ötürü Diyarbakır'dan Adana'ya göç etti. Burada bir süre berberlik yaptı.

Daha sonra berberliği bırakarak halk türkülerine yöneldi. 1963 yılında Adana Halk Eğitim Merkezinde Türk halk müziği, nota ve şan dersleri almaya ve sahne çalışmaları yapmaya başladı. 1965 yılında ilk plak çalışmasını gerçekleştirdi.

1966-1968 yılları arasında askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü Adana'da 2 yıl halk müziği çalışmalarını sürdürdü. 1970 yılında Ankara'ya yerleşti. 1972 yılında söz ve müziği kendisine ait olan "Biraz Da Bana Gül Kader" adındaki bestesiyle Türkiye'nin tamamında tanındı. 1976 yılında Ankara Radyosu Sanatçılık Sınavını kazandı. Bu dönemde Nida Tüfekçi, Coşkun Güla, İhsan Öztürk ve Musa Eroğlu gibi Türk halk müziğinin ustaları ile çalışmalarını sürdürdü. 1977'de kendi derlediği "Maden Dağı" adlı türkü günümüzdeki tanınmışlığının başlangıcı oldu. 1978 yılında "Esmerim" türküsü yılın hit parçası oldu.

İzzet Altınmeşe'nin 100 civarında derleme, sözü ve müziği kendisine ait olan parçalar mevcuttur. Yedi tane sinema filminde rol almıştır. Eşref Saati dizisinde Alemdar Ağa karakterini canlandırmıştır.

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Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?
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