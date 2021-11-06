Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına toplamda 4 bin 346 işçi alımı yapılacak. Sözlü sınavlar için tarih aralığı ise 1-12 Kasım 2021 olarak belirtildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden "Sözlü Sınav Giriş Belgesi" kısmında belirtilen bilgilere göre sınava katılabilecekler. Peki; GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak.