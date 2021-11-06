Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına toplamda 4 bin 346 işçi alımı yapılacak. Sözlü sınavlar için tarih aralığı ise 1-12 Kasım 2021 olarak belirtildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden "Sözlü Sınav Giriş Belgesi" kısmında belirtilen bilgilere göre sınava katılabilecekler. Peki; GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak.
GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklardır.
Mülakatların ardından söz konusu sınavın sonuçları açıklanacak. Ancak konu hakkında henüz bakanlıktan bir duyuru gelmedi.
SÖZLÜ SINAVDA HES KODU ZORUNLULUĞU
Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır. Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.