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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Güç gösterisi!

Güç gösterisi!

Yaralı Kartal, Vodafone Park’ta 7 puan gerisinde olduğu lider Trabzonspor’u ağırlıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da aradığını bulamayan Beşiktaş, Fırtına'yı yenip hem moral bulmayı hem de yarıştaki iddiasını göstermeyi hedefliyor. En yakın rakibinin 4 puan önünde zirve koltuğunda oturan bordomavililer ise kazanıp, tahtını sağlamlaştırma peşinde

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik izleyen, Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı son iki Sporting maçını farklı skorlarla kaybedip, Avrupa Ligi iddiasını bile mucizelere bırakan Beşiktaş, Trabzonspor karşısına yaralarını sarmak için çıkacak. Bu sezon sakatlıklardan dolayı çok çeken siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesi Batshuayi ve Can Bozdoğan dışında eksik yok.
Ligde 27 puanla zirvede yer alan bordomavililer, 20 puanla 4. sıradaki Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan ve ligin tek namağlup takımı olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek. Kasık sakatlığı bulunan golcü Cornelius ise son kontroller sonrası kadroya dahil edildi.

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Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü olarak Trabzon, G.Saray, ve F.Bahçe'ye karşı 10 derbiye çıktı. Deneyimli hoca, bunların 5'ini kazanırken, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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Trabzon, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon Alanya'ya sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 23 maçta yenilmedi (243 gün). Fırtına deplasmanda da 22 mücadeledir kaybetmiyor.

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