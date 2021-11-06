Güç gösterisi!

Yaralı Kartal, Vodafone Park’ta 7 puan gerisinde olduğu lider Trabzonspor’u ağırlıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da aradığını bulamayan Beşiktaş, Fırtına'yı yenip hem moral bulmayı hem de yarıştaki iddiasını göstermeyi hedefliyor. En yakın rakibinin 4 puan önünde zirve koltuğunda oturan bordomavililer ise kazanıp, tahtını sağlamlaştırma peşinde
Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik izleyen, Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı son iki Sporting maçını farklı skorlarla kaybedip, Avrupa Ligi iddiasını bile mucizelere bırakan Beşiktaş, Trabzonspor karşısına yaralarını sarmak için çıkacak. Bu sezon sakatlıklardandolayı çok çeken siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesiBatshuayi ve Can Bozdoğan dışında eksik yok. Ligde 27 puanla zirvede yer alan bordomavililer, 20 puanla 4. sıradaki Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor. Son4 maçından galibiyetle ayrılan veligin tek namağlup takımı olanTrabzonspor'da sakatlıkları bulunanGervinho ve Peres ile cezalıEdgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek. Kasık sakatlığı bulunan golcü Cornelius ise son kontroller sonrası kadroya dahil edildi.
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Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü olarak Trabzon, G.Saray, ve F.Bahçe'ye karşı 10 derbiye çıktı. Deneyimli hoca, bunların 5'ini kazanırken, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
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Trabzon, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon Alanya'ya sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 23 maçta yenilmedi (243 gün). Fırtına deplasmanda da 22 mücadeledir kaybetmiyor.