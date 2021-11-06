Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 6.11.2021 16:34 Son Güncelleme: 6.11.2021 16:35

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural’ın olmaması izleyicilerin dikkatini çekiyor. Program Nur Tuğba Namlı ile devam ederken, izleyiciler Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı sorularını araştırıyor. Konuya ilişkin Hakan Ural sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yapmıştı. Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı. Peki, Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural nerede, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde.

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne soruları ile birlikte Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sağlık problemleri sebebiyle ara verdiği bilinirken konuyla ilgili kendisinden açıklamada geldi. Ural sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu. Peki, Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı?

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Rahatsızlığı sebebiyle ara verdi. Hakan Ural programa geri dönecek.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

Hakan Ural'ın paylaşımının altına çok sayıda ''Geçmiş olsun'' ve '' Acil şifalar diliyorum'' yorumları yapıldı.

HAKAN URAL SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

"TARİF EDİLEMEYEN VİRÜSLERİ DENEYİMLEMİŞ OLDUK"

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında yer almaması gündem olurken konuya yönelik açıklama geldi. Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Kısa süreli rahatsızlığı sebebiyle ara verdi.

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Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
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