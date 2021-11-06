Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne soruları ile birlikte Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sağlık problemleri sebebiyle ara verdiği bilinirken konuyla ilgili kendisinden açıklamada geldi. Ural sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu. Peki, Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı?

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.