İstanbul’da zorlu randevu! Karagümrük’ün konuğu Galatasaray

15. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 12 gol sevinci yaşadı.



İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanırken, ikinci yarıdaki müsabaka ise 1-1 sona erdi.