En son 25 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati için araştırmalar yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kritik toplantıda gündeme yönelik önemli kararlar istişare ediliyor. Başta koronavirüs salgını olmak üzere, aşı çalışmaları, iç ve dış siyaset gibi pek çok önemli konu toplantının gündeminde yer alacak. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gözler resmi açıklamalarda!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Son Kabine Toplantısı 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti.
Bundan dolayı önümüzdeki Kabine Toplantısının 8 Kasım 2021 tarihinde yapılması beklenirken henüz resmi açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.
3. DOZ BİONTECH HATIRLATMA DOZU BAŞLADI
İkinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş 60 yaş üstü vatandaşlar, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabiliyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada aşıya ulaşımda en şanslı ülkelerden biri olduğunu ve çok ciddi aşı temin ettiğini söyledi.
18 yaş üstü vatandaşların neredeyse yüzde 90'ının ilk doz aşısını yaptırdığını, ikinci doz aşılanmanın da yüzde 80'e doğru yaklaştığını aktaran Yiyit, bunun büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Bu büyük kazanımın sağladığı faydalardan bahseden Yiyit, şu an günde 30 bin pozitif vaka çıktığını, bunun yoğun bakım ve servis yataklarına yansımasının aşı sayesinde minimalize edilebildiğini, geçmiş dalgalarda 30 binli rakamlarda bütün hastaneler dolarken şu an bu durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Prof. Dr. Yiyit, ölüm sayılarının da düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü aşısız ve aşı takvimini tamamlamamış grubun içinden her gün ciddi bir kaybımız çıkıyor. O yüzden aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış grubumuzu ne kadar hızlı düşürebilirsek o kadar avantajlı hale geleceğiz." dedi.