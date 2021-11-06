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Giriş Tarihi: 6.11.2021 11:17 Son Güncelleme: 6.11.2021 11:17

Köygöçüren mantarı ölüm saçıyor! Köygöçüren mantarı aileleri yok ediyor!

Köygöçüren mantarı ölüm saçıyor! Köygöçüren mantarı aileleri yok ediyor!

Bazı mantar çeşitlerinin zehirli olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak bunlardan bir tanesinin 50 gramı bile insanı öldürmeye yetiyor. Türkiye’deki ölümcül zehirlenmelerin neredeyse yüzde 90 kadarından sorumlu, son derece zehirli ve tehlikeli bir mantar olan köygöçüren mantarı sindirilmesi durumunda 8-12 saat içerisinde ilk belirtilerini gösterir. İşte köygöçüren mantarı ile ilgili bilinmesi gerekenler!

Kasım ayı ile birlikte mantar mevsimi de geldi. Ancak bilindiği üzere bazı mantar türleri oldukça tehlikeli ve ölümcül olabiliyor. Bunlar arasında en bilineni ise köygöçüren mantarı olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı'nda görülen ve sonrasında toplandığı fark edilen köygöçüren mantarları ölümcül risk taşıyor. Hatta 1994 yılı Kasım ayında, İstanbul'da seri zehirlenmelere yol açmış ve 20'den fazla insanın ölmesine neden olmuştur. İşte köygöçüren mantarı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler!

KÖYGÖÇÜREN MANTARI NEDİR?

Köygöçüren mantarı zehirli mantarlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Amanitaceae familyasından olan mantar, amanitin (özellikle, Amanotoxinler'den alfa amanitin) ve phalloidin maddeleri, sindirildikten 8-12 saat sonra ilk belirtilerini gösterir ve 3-4 gün içinde karaciğer-böbrek metabolizmasını yok eder.

Zehirli bir mantar türü. Türkiye'deki ölümcül zehirlenmelerin neredeyse %90 kadarından sorumlu, son derece zehirli ve tehlikeli bir mantardır. Bu mantara yaz başlarında ve sonbahar aylarında ormanlarda çok sık rastlanır. Mantarın içerdiği amanitin (özellikle, Amanotoxinler'den alfa amanitin) ve phalloidin maddeleri, sindirildikten 8-12 saat sonra ilk belirtilerini gösterir ve 3-4 gün içinde karaciğer-böbrek metabolizmasını yok eder.

Zehirine karşı henüz yetkin bir ilaç geliştirilememiştir. Tedavide silibinin dihydrogen disuccinate disodium enjeksiyonu kullanılmaktadır. Bu mantarın bir kişiyi öldürmesi için 20-25 gram tüketilmesi yeterli olmaktadır. Volvariella volvacea mantarı ile olan benzerliği ölümlerin önemli sebeplerindendir. Türkiye'deki mantar zehirlenmelerinin çoğu da bu mantardan kaynaklanmaktadır.

Köygöçüren mantarı, 1994 yılı Kasım ayında, İstanbul'da seri zehirlenmelere yol açmış ve 20'den fazla insanın ölmesine neden olmuştur.

KÖYGÖÇÜREN MANTARI NEREDE YETİŞİR?

Köygöçüren mantarı nemli ve ormanlık alanlarda yetişir. Bununla birlikte Türkiye'de Batı Karadeniz, Marmara ve Trakya Bölgesinde özellikle sonbahar aylarında yetişmektedir.

KÖYGÖÇÜREN MANTARI ZEHİRLENME BELİRTİSİ

Köygöçüren mantarı yendikten 2 ve 6 saat sonra şu belirtileri gösterir.

Uykuya meyil
Tansiyon düşüklüğü
Bulanık görme
Yüz ve boyunda kızarma
Nabızda artış
Ağızda metal tadı

YEDİKTEN 6 SAAT SONRA ÇIKAN BELİRTİLER

Yendikten 6 saat sonra gelişen belirtiler

Bulantı
kusma
İshal
Ateş, Kabız artışı
Karın ağrısı
Ciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organlara bağlı belirtiler.

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Köygöçüren mantarı ölüm saçıyor! Köygöçüren mantarı aileleri yok ediyor!
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