KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sunulan burs ve kredi imkânı için başvurular 5 Kasım tarihi itibariyle başladı. Bakan Kasapoğlu, canlı yayında KYK bursu için başvuruların yapılabileceğini duyurdu. Peki; KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin ayrıntılar açıklandı. Buna göre, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

İşte detaylar;