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Giriş Tarihi: 6.11.2021 18:11 Son Güncelleme: 6.11.2021 18:15

Manchester derbisinde kazanan Pep Guardiola'lı City oldu!

DHA
Manchester derbisinde kazanan Pep Guardiola’lı City oldu!

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Ezeli Manchester derbisinde kazanan üstün bir oyunla M. City oldu. City, Bailly (k.k) ve Bernardo Silva'nın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı. Manchester United maç boyunca kaleye sadece bir isabetli şut çekebildi.

İngiltere Premier Lig'in 11'inci haftasında Manchester derbisinde Manchester United, Old Trafford'ta Manchester City'i konuk etti. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Cancelo'nun sol kanattan yaptığı ortaya ters bir vuruş yapan Bailly, meşin yuvarlağı kendi kalesine yollayarak Manchester City'i 1-0 öne geçirdi.

CİTY İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

45'inci dakikada Cancelo'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa dokunan Bernardo Silva, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadelenin 2'nci yarısında başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Ligde bu sezon 4'üncü mağlubiyetini alan Manchester United ise 17 puanda kaldı.

Manchester United'ın maç boyunca sadece bir isabetli şutu vardı.

İngiltere Premier Lig'in 12'nci haftasında Manchester City, Everton'ı konuk ederken, Manchester United ise Watford ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Manchester derbisinde kazanan Pep Guardiola'lı City oldu!
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