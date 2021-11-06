Manchester derbisinde kazanan Pep Guardiola’lı City oldu!

İngiltere Premier Lig'in 11'inci haftasında Manchester derbisinde Manchester United, Old Trafford'ta Manchester City'i konuk etti. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Cancelo'nun sol kanattan yaptığı ortaya ters bir vuruş yapan Bailly, meşin yuvarlağı kendi kalesine yollayarak Manchester City'i 1-0 öne geçirdi.
CİTY İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ
45'inci dakikada Cancelo'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa dokunan Bernardo Silva, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Mücadelenin 2'nci yarısında başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Ligde bu sezon 4'üncü mağlubiyetini alan Manchester United ise 17 puanda kaldı.
Manchester United'ın maç boyunca sadece bir isabetli şutu vardı.
İngiltere Premier Lig'in 12'nci haftasında Manchester City, Everton'ı konuk ederken, Manchester United ise Watford ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.