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Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:26 Son Güncelleme: 7.11.2021 01:33

Radamel Falcao Real Madrid'i de boş geçmedi! Golden sonra maçı tamamlayamadı...

AA
Radamel Falcao Real Madrid’i de boş geçmedi! Golden sonra maçı tamamlayamadı...

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaştı. Karşılaşmayı Real Madrid, 2-1 kazandı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao, farkı 1'e indiren golü attı ancak maçı tamamlayamadı.

Madrid kentinin iki takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya getiren karşılaşmada ev sahibi Real Madrid'in gollerini ilk yarıda Toni Kroos (Dk. 14) ve Karim Benzema (Dk. 38) attı.

Rayo Vallecano'da yedek başlayan ve 69. dakikada Nteka'nın yerine oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada rakip ağları havalandırarak farkı 1'e indirdi.

Falcao, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine Serrgio Guardiola girdi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atan Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcu, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.

Real Madrid aldığı galibiyetle, 1 maç eksiği olmasına rağmen 27 puanla liderlik koltuğuna oturdu. La Liga'da 2. sırada bulunan Real Sociedad (25 puan) pazar günü deplasmanda Osasuna'yı mağlup etmesi halinde Real Madrid'den liderlik koltuğunu geri alabilecek.

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Radamel Falcao Real Madrid'i de boş geçmedi! Golden sonra maçı tamamlayamadı...
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