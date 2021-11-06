Reyting sonuçları açıklandı! 5 Kasım 2021 Cumartesi Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

5 Kasım Cuma reyting sonuçları merakla bekleniyordu. TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülen sıralamada birinci belli olurken sıralama listesi de açıklandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken televizyon izleyicileri "Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte sıralama!
5 Kasım 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Aziz yer aldı.
REYTİNG SONUÇLARI 4 KASIM 2021
4 Kasım 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.