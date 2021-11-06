Reyting sonuçları açıklandı! 5 Kasım 2021 Cumartesi Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

5 Kasım Cuma reyting sonuçları merakla bekleniyordu. TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülen sıralamada birinci belli olurken sıralama listesi de açıklandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken televizyon izleyicileri "Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte sıralama!