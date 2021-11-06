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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Rize apolet söktü

Rize apolet söktü
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz göreve geldikten sonra 8 maçta da yenilmeyen Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin 11. dakikasında Boldrin'in ortasında Selim Ay kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-0. 26'da bu kez şutu Boldrin çekti ancak savunmaya da çarpan top yan direğe vurarak kornere çıktı. 68'de Rize penaltı kazandı. Topun başına geçen Djokovic, kalecinin köşeyi bulmasına rağmen fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye yükseltti. Bu dakikadan sonra Alanya'nın atakları sonuç vermezken, 81'de de Wilson Eduardo'nun şutu direğe takıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini aldı. Alanya ise 3. yenilgisini yaşadı.

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Rize apolet söktü
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