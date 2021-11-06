Şifre: disiplin Hedef: 3 puan

Trabzonspor cephesinde teknik heyetin Beşiktaş maçı için en çok üstünde durduğu nokta disiplin oldu… Abdullah Avcı hafta boyunca taktik idmanlar yaptırırken planlarının skora yansımasının en önemli detayının disiplin olduğunu oyuncularına ezberletti. Deneyimli teknik adam, oyun disiplinine bağlı kalma, saha içinde oluşabilecek gerginliklere sağduyulu yaklaşma ve sadece hedefe odaklanma konusunda uyarılarda bulundu. Avcı oyuncularına bu konuda seslenirken, "Derbiler hep farklı olmuştur. Bu maça iyi hazırlandık ve namağlup olarak sahaya çıkacağız. Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır. Bu nedenle sahada sakin kalın. Oyun disiplininden kopmayın. Üzerinizde bir baskı hissetmeyin" ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYON GİBİ!

Trabzonspor bugün oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi. Bordo-mavili kafileyi havalimanında coşkulu bir taraftar grubu meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Ardından kalacağı otele giden Trabzonspor'a, otelin önünde de büyük sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar "Şampiyon" diye bağırırken, "Trabzon'un çocuğu Abdullah Avcı" tezahüratları yükseldi.



CORNELİUS MÜJDESİ

Bordo-mavililerin Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius dün takıma katıldı. Hafta içinde yapılan taktik idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki santrfor, fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, sağlık heyeti de harıl harıl oyuncuyu maça yetiştirmek için uğraştı. Golcü futbolcunun dün yapılan kontrollerinin ardından oynayabilecek durumda olduğu kaydedildi ve kadroya dahil edildi.