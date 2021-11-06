Emekli maaş zammı bu yıl kaç para olacak? Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak en düşük zammın 1736 lira olacağı bekleniyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;

2022 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler gözünü 2022 yılına çevirdi. SSK ve BAĞKUR emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Zamla ilgili detaylar da netleşmeye başlıyor.