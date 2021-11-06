Son dakika: Trabzonspor 90+6’da deplasmanda Beşiktaş’ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Lider Trabzonspor ise geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya göre 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı. Bordo-mavili ekipte geçen hafta görev alan ve sakatlanarak sezona kapatan Gervinho, 12. hafta maçında takımını yalnız bıraktı.

Edgar Ie de sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamazken, teknik direktör Abdullah Avcı, Emmanouil Siopis'i Beşiktaş maçında yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme ve Anastosios Bakasetas'a şans verdi.