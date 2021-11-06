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Giriş Tarihi: 6.11.2021 17:49 Son Güncelleme: 6.11.2021 21:51

Son dakika: Trabzonspor 90+6'da deplasmanda Beşiktaş'ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...

Son dakika: Trabzonspor 90+6’da deplasmanda Beşiktaş’ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, son anları nefes kesen derbi maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 90+6'da Cornelius'un attığı golle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Trabzonspor'un ilk golünü Abdülkadir Ömür atarken Beşiktaş'ın golünü ise Cyle Larin kaydetti. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın bitimiyle birlikte ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 12. haftasında derbide Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor, ilk yarının son anlarında 45+4'de Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 62'de Trabzonspor savunmasının hatası sonucu Cyle Larin'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı 90+6'da Cornelius'un attığı golle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın bitimiyle birlikte ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Trabzonspor 30 puana yükseldi. Zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş ise 20 kaldı.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR | CANLI

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı.

39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

41. dakikada Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Cyle Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

GOL! 45+4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunmanın arkasına pasında ceza sahası içinde Vida'dan önce topun sahibi olan Abdülkadir Ömür, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Güven Yalçın şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

62. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trondsen'in geri pasında Hüseyin Türkmen'in müdahalede geç kalması sonrasında meşin yuvarlağı kapan Larin kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi: 1-1

86. dakikada kendi yarı alanının solunda kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Serkan Asan sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi ancak Welinton'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

GOL! 90+6. dakikada Trabzonspor skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş'ın tüm hatlarıyla Trabzonspor ceza sahasına yüklendiği bölümde hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da ön tarafta topla buluşan Cornelius, Nwakaeme ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre 6 farklı isimle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon ile oynanan maçta ilk 11'de görev verdiği Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu.

Yalçın, sakatlığı geçen Miralem Pjanic, Valentin Rosier ve Domagoj Vida'yı Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. UEFA listesinde yer almadığı için Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamayan Güven Yalçın ise Kenan Karaman'ın yerine ilk 11'de şans buldu. Sporting Lizbon mücadelesinde yedek soyunan Umut Meraş ile Alex Teixeira da ligin 12. haftasındaki zorlu karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

N'KOUDOU 11 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou 11 maç sonra kadroda yer alabildi. Süper Lig'in ilk 4 haftasında şans bulan N'Koudou, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Süper Lig'de 7 maçta kadrodan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmayı da kaçırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup yedekler arasında maça başladı.

TAKIMI AHMET NUR ÇEBİ UĞURLADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, zorlu karşılaşma öncesi teknik heyeti ve oyuncuları yalnız bırakmadı. Çebi ve yönetici Emre Kocadağ, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Trabzonspor maçı için Vodafone Park'a hareket eden teknik heyet ve oyuncuları uğurlayarak başarılar diledi.

ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ

Siyah-beyazlılar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu. Taraftarların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan yüzde 50 kapasiteye uymadığı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu görüldü.

Beşiktaşlı futbolcular 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV tişörtleriyle sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı. Vodafone Park'taki skorboardda Atatürk'ün fotoğrafıyla beraber "Kalbimizdesin" yazısına yer verildi.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Lider Trabzonspor ise geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya göre 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı. Bordo-mavili ekipte geçen hafta görev alan ve sakatlanarak sezona kapatan Gervinho, 12. hafta maçında takımını yalnız bıraktı.

Edgar Ie de sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamazken, teknik direktör Abdullah Avcı, Emmanouil Siopis'i Beşiktaş maçında yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme ve Anastosios Bakasetas'a şans verdi.

TRABZONSPOR DEFANS DÖRTLÜSÜ ÖZEL ÇALIŞTI

Trabzonspor savunma dörtlüsü maç öncesi yapılan ısınmada özel çalıştı. Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen'den oluşan dörtlü savunmadan topu çıkarma üzerinde durdu.

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Son dakika: Trabzonspor 90+6'da deplasmanda Beşiktaş'ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...
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