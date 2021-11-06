Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ilk 11’ler nasıl olacak? Batshuayi’nin yerine...

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik izleyen, Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı son iki Sporting maçını farklı skorlarla kaybedip, Avrupa Ligi iddiasını bile mucizelere bırakan Beşiktaş, Trabzonspor karşısına yaralarını sarmak için çıkacak. Bu sezon sakatlıklardan dolayı çok çeken siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesi Batshuayi, Can Bozdoğan, Gökhan Töre ve N'Sakala dışında eksik yok.
Ligde 27 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sıradaki Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor.
BATSHUAYİ YERİNE OYNAYACAK İSİM...
1- Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçını düşünerek Sporting deplasmanında Vida ve Pjanic'i riske etmemişti.
2- Teknik heyet son oynanan karşılaşmalardan hiç memnun kalmadı. Takımda ciddi değişiklik yapılması kararı alındı.
3- Sergen Yalçın, Sporting maçı aksine bu akşam hücum ağırlıklı bir takım sahaya sürecek.
4- Takımın merkezi konumunda bulunacak isim Pjanic. Siyah-beyazlıların saha içi organizatörü yıldız futbolcu olacak.
5- Önceki gün 5 saatlik yolculukla Lizbon'dan dönen siyah-beyazlılarda 1.5 saat sonra Ümraniye'de antrenman gerçekleştirildi. Yapılan bu antrenman bir nevi ceza niteliğindeydi.
6- Siyah-beyazlı takımda Batshuayi'nin yokluğunda görev alan Kenan Karaman bir kez daha vasatın altında kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez Güven Yalçın'ı forvette deneyecek.
7- Geçtiğimiz hafta sakatlanan Valentin Rosier'in en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyordu. Ancak Fransız futbolcu, bu maçta fedakârlık yaparak oynayabileceğini bildirdi.
8- Rakip analizi doğrultusunda Trabzonspor'un en önemli zaaflarının beklerin boş bıraktığı alanlar ve bireysel savunma hataları olduğu belirlendi. Larin ve Ghezzal'dan bunları değerlendirmesi istendi.
9- Sporting maçından iki gün önce futbolcuların maaşları hesaplarına yatırıldı. Yönetim, 1 TL dahi borcu olmadığı oyunculardan artık performans bekliyor.
10- Ümraniye'de Trabzon maçı öncesi moral ve motivasyon açısından sıkıntılar vardı. Çıkış maçı niteliğindeki bu karşılaşmanın bilinci futbolculara aşılanmaya çalışıldı. Artık kimsenin bahanesinin kalmadığı aktarıldı.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Alex, Pjanic, Ghezzal, Larin, Güven.
ABDULLAH AVCI TAKIMA SESLENDİ!
1- Rize maçının ardından Abdullah Avcı, takıma bir gün izin verdi. İlk idmanda ise, "Lideriz ama bu bir şey başardığımız anlamına gelmez. Tam aksine şimdi daha çok çalışmalıyız" dedi.
2- Sakatlığı bulunan Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius ve Denswil, tam olarak takımla çalışma şansı bulamadı.
3- Avcı, yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'daki tüm maçlarını detaylı bir şekilde analiz etti. Hızlı hücum, pas oyunu ve takım savunması gibi detayların maçın gidişatı için önemli etkenler olacağına karar verildi.
4- Yönetim, F.Bahçe maçı öncesi olduğu gibi ekstra bir prim uygulamama kararı aldı. Ancak maçın kazanılması durumunda Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun özel prim açıklaması bekleniyor.
5- Camianın beklentisinin çok yükselmesi ve galibiyet durumunda şampiyonluk iddiasının çok güçleneceğinin farkında olan Avcı, bunun talebeleri için baskıya dönüşmemesi adına yoğun çaba sarf etti.
6- Deneyimli hoca, bu tür maçları çok fazla oynayan isimlerle görüşüp tecrübelerini takım arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedi.
7- Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik'e saha içinde özgürlük veren Avcı, üç isimden özellikle skor anlamında daha çok katkı bekliyor.
8- Stopere kart cezalısı Edgar'ın yerine Hüseyin Türkmen'i hazırlayan Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ile de özel olarak ilgilendi.
9- Son antrenmanda da oyuncularına bir konuşma yapan Avcı, mücadelenin temposunun kendileri tarafından ayarlanması gerektiğine vurgu yaptı.
10- Yönetim, ortamı germemek adına Beşiktaş cephesinin maç gününün değiştirilmesi, hakem ve stada taraftarların tamamen alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap vermedi.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny.