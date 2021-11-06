Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ilk 11’ler nasıl olacak? Batshuayi’nin yerine...

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik izleyen, Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı son iki Sporting maçını farklı skorlarla kaybedip, Avrupa Ligi iddiasını bile mucizelere bırakan Beşiktaş, Trabzonspor karşısına yaralarını sarmak için çıkacak. Bu sezon sakatlıklardan dolayı çok çeken siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesi Batshuayi, Can Bozdoğan, Gökhan Töre ve N'Sakala dışında eksik yok.