Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçında ortalık karıştı! Uğurcan Çakır’ın o anları geceye damga vurdu, kırmızı kart...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maç boyunca tansiyonun oldukça yüksek olduğu karşılaşma, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
90 dakika boyunca rakibinden daha çok pozisyona giren ev sahibi ekip, yakaladığı atakları sonuçlandırmakta başarılı olamadı.
Maçın ilk yarısının uzatma devrelerinde Marek Hamsik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
İkinci yarıda iki takım da daha dengeli bir oyunla sahada yer alırken Trabzonspor savunmasının hatasından faydalanan Cyle Larin, karşılaşmaya 1-1'lik beraberliği getirdi.
Beraberlik golünün ardından pozisyonlara giren Beşiktaş ve Trabzonspor, 90+6'ya kadar dengeyi bozamadı.
Maçın uzatma devrelerinde baskısını arttıran Beşiktaş, kontratakta yakalandı ve Cornelius'un golüne engel olamadı. 90+6'da gelen golle sonucu belirleyen bordo-mavililer, liderliğini sürdürdü.
TRABZONSPOR SERİYİ 24 MAÇA ÇIKARDI
Bu sezon ligde namağlup unvanını sürdüren Trabzonspor ligdeki son yenilgisini geçen sezon Alanyaspor'dan almıştı. Bordo-mavili ekip bu beraberlikle yenilgisiz unvanını 24 maça çıkardı.
MAÇIN SON ANLARINDA GERGİNLİK TAVAN YAPTI!
Trabzonspor'un 2. golünden sonra futbolcular arasında tansiyon tavan yaptı. Bir pozisyonda topu kontrol ettikten sonra Josef de Souza'dan omuz yiyen Uğurcan Çakır, sinirlerine hakim olamadı.
Bir anda saha içerisinde birbirine giren futbolcular arasında Uğurcan Çakır ve Josef de Souza sarı kart gördü.
Maçın bitiş düdüğünün ardından ise bu kez taraftarlarla gerginlik yaşayan Uğurcan Çakır, ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Milli kaleci, kendisine yönelik küfürlü tezahüratlara soyunma odasına doğru ilerlerken tepki gösterdi.