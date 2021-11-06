Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspour maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa!

Son dakika...Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Beşiktaş, lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekibin 7 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, kazanarak zirveyle farkı kapatmanın hesaplarını yapıyoru. Karadeniz temsilcisi ise puan ya da puanlar alarak İstanbul'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.
Merkez Hakem Kurulu, bu zorlu mücadeleye sürpriz bir şekilde Erkan Özdamar'ı atamıştı. Beklenmeyen bu kararın ardından VAR hakemleri de belli oldu.
TFF'den yapılan duyuruda VAR'da görev yapacak ismin Suat Arslanboğa olduğu ifade edildi.
Suat Arslanboğa'nın yardımcıları ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel oldu.