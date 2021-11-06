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Giriş Tarihi: 6.11.2021 11:20 Son Güncelleme: 6.11.2021 11:26

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspour maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa!

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspour maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa!

Son dakika...Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı zorlu müsabakanın VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Suat Arslanboğa derbinin VAR hakemi olarak atandı. Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel ise AVAR olarak görev yapacak.

Son dakika...Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Beşiktaş, lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekibin 7 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, kazanarak zirveyle farkı kapatmanın hesaplarını yapıyoru. Karadeniz temsilcisi ise puan ya da puanlar alarak İstanbul'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

Merkez Hakem Kurulu, bu zorlu mücadeleye sürpriz bir şekilde Erkan Özdamar'ı atamıştı. Beklenmeyen bu kararın ardından VAR hakemleri de belli oldu.

TFF'den yapılan duyuruda VAR'da görev yapacak ismin Suat Arslanboğa olduğu ifade edildi.

Suat Arslanboğa'nın yardımcıları ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel oldu.

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Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspour maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa!
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