Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspour maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa!

Merkez Hakem Kurulu, bu zorlu mücadeleye sürpriz bir şekilde Erkan Özdamar'ı atamıştı. Beklenmeyen bu kararın ardından VAR hakemleri de belli oldu.

TFF'den yapılan duyuruda VAR'da görev yapacak ismin Suat Arslanboğa olduğu ifade edildi.

Suat Arslanboğa'nın yardımcıları ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel oldu.