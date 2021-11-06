Türk futbolunda iz bırakan yabancı teknik adamlar arasında yer aldığının hatırlatılması üzerine 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu konuda adı ilk zikredilecek yabancı teknik direktör Jupp Derwall'dir. Türk futbolunda gerçek profesyonel altyapıyı oluşturan, bugünkü modern yapının temellerini atan kişi Derwall. Sonra Sepp Piontek'i ve Feldkamp'ı anmalıyız. Piontek'in Türk Milli Takımı'nda yaptığı güzel işler unutulmamalı. Daha sonra büyük isimler Carlos Alberto Parreira ve Zico'yu da anımsatmadan geçmeyeyim. Mircea Lucescu, Türkiye Ligi'nde büyük zaferlere imza atmış usta bir hoca."

Beşiktaş'ta görev yaptığı iki dönem boyunca kendini hayır işlerine adayan, lösemili çocuklara maddi ve manevi destekte bulunan Christoph Daum, bu misyonunu Fenerbahçe'de de sürdürmüştü. Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturduğu için mutlu olduğunu kaydeden Daum, "Futbolun yanında saha dışında da birçok sosyal faaliyetlerde, hayır işlerinde bulunmaktan ayrı bir haz alıyordum. Lösemili çocuklar için büyük kampanyalar yaptık. Bence futbol antrenörlüğümden daha başarılı ve faydalı işlerdi bunlar." ifadelerini kullandı.

Kalbindeki Türkiye sevgisinin bambaşka olduğunu söyleyen Chirstoph Daum, her zaman Türk insanının kendisine kucak açtığını belirterek, "Benim sadece arkadaşlarım değiller, onlar benim kardeşlerim, kız kardeşlerim. Türkiye benim ikinci vatanım." yorumunu yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin'in de Alman ekolünden geldiğini hatırlatan Daum, "Bazıları Kuntz'un deneyim eksikliğini sorguluyor. Bunu Kuntz için söylerseniz Nuri Şahin için yorumunuz ne olur? Nuri Şahin mükemmel bir futbolcu. Uzun dönem Borussia Dortmund'da forma giydi, daha sonra Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı. Futbolcuyken çok büyük tecrübeleri oldu. Şimdi umut ediyorum teknik direktörlükte de başarılı olacaktır. Futbolun nasıl oynanacağını bilen zeki biri. Antalyaspor'da güzel işler çıkaracağından eminim." şeklinde görüş belirtti.