Son dakika: Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'a sert çıktı! "Takımı yardımcısına bırakmış..."

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında derbide Beşiktaş, sahasında 90+6'da yediği golle Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un ilk golünü 45+4'de Abdülkadir Ömür atarken Beşiktaş'ın golünü ise 62'de Cyle Larin kaydetti.
ZİRVENİN 10 PUAN GERİSİNDE KALDI!
Bu sonuçla yenilmezlik sersisini 24 maça çıkaran Trabzonspor 30 puanla liderliğini sürdürdü. Zirvenin 10 puan gerisinden kalan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, A Spor'daki Takım Oyunu programında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Erman Toroğlu'nun açıklamları şöyle;
"BEŞİKTAŞ İYİ ÇALIŞMIYOR"
"Beşiktaş bu sene iyi değil. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil. Duyduğuma göre Beşiktaş, iyi çalışmıyormuş. Sergen Yalçın, yardımcısına fazla bırakmış takımı. Beşiktaş, bu maçı kazanabilecek kapasitede top oynamadı."
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza: Sen ne iş yapıyorsun?
"Beşiktaş'ın attığı gol, Trabzonspor sol bekinin verdiği gol."
"Çok salladığımız Galatasaray'ın sahada kavga ettiği şekle bak bir de Beşiktaş'a bak ya."
"Yöneticilerin çıkıp hakem hakem dediği bir takım, bilin ki kötü gidiyor."
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a sert sözler!
"Geçen sene Beşiktaş, aslanlar gibi çarpıştı ama bu sene iyi gitmiyorlar. Takım iyi değil ağabey."