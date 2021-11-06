Son dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında kural hatası var mı? Yönetim ile Florya...

Son dakika...UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, NEF Stadyumu'nda ağırladığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 beraber kaldı. Puanını 8 yapan sarı-kırmızılı takım zirvedeki yerini korudu ancak gruptan çıkmayı garantileme şansını bir sonraki müsabakaya bıraktı. Karşılaşmanın ardından mücadelenin önüne geçen bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Maçın hakemi Sandro Scharer, Rus ekibinin 2 numaralı futbolcusu Dmitri Jivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen kırmızı kartla oyundan ihraç etmedi.