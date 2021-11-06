Son dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında kural hatası var mı? Yönetim ile Florya...

Son dakika...UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, NEF Stadyumu'nda ağırladığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 beraber kaldı. Puanını 8 yapan sarı-kırmızılı takım zirvedeki yerini korudu ancak gruptan çıkmayı garantileme şansını bir sonraki müsabakaya bıraktı. Karşılaşmanın ardından mücadelenin önüne geçen bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Maçın hakemi Sandro Scharer, Rus ekibinin 2 numaralı futbolcusu Dmitri Jivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen kırmızı kartla oyundan ihraç etmedi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Dmitri Jivoglyadov, sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu orta sahada çekti ve hakem faul kararı verdi.
Ancak sarı-kırmızılı futbolcular faul atışını hızlı kullanmak isterken Dimitri Barinov topun önüne geçerek müsabakanın başlamasına engel oluyor.
Bu harekete sinirlenen Galatasaraylı futbolcular ile Moskova forması giyen bazı oyuncular arasında tartışma yaşanıyor ve saha karışıyor.
RUS FUTBOLCUYA 2 KEZ SARI KART GÖSTERDİ!
Yaşanan arbedenin ardından Sandro Scharer, Diagne ve oyunun başlamasını engelleyen Dimitri Barinov'a sarı kart gösteriyor.
Scharer iki oyuncuyu sarı kartla cezalandırdıktan sonra Dmitri Jivoglyadov'a da tekrardan kart gösteriyor.
2 dakika önce sarı kart gören Dmitri Jivoglyadov bir kez daha sarı kart görünce şaşıyor ancak hakem kırmızı kartını çıkarmadan oyunu devam ettiriyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Diagne, 2 numaralı oyuncunun birkaç dakika önce de sarı kart gördüğünü ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek müsabakadan atılması gerektiği yönünde hakeme itiraz ediyor.
Hakemin 2 farklı pozisyonda Dmitri Jivoglyadov'a sarı kart gösterdiği net bir biçimde görülüyor.
YÖNETİM GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR!
Bu iki pozisyonda hakemin ve gözlemcinin raporları son derece önem taşıyor. Yönetim ile Florya görüntüleri değerlendiriyor, net durum öğleden sonra belli olacak. Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili resmi açıklama yapacak.
FENERBAHÇE-RİZE MAÇINDA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI!
8 Kasım 2003'te Fenerbahçe Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk etmişti. Müsabakanın hakemi Ali Aydın, Rizesporlu Victoria'ya 86. dakikada ikinci sarı kartı göstermiş ancak kırmızı kartla oyundan atmamıştı.
1-1 sona eren maçın tekrarlanmasına karar verilmişti. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.