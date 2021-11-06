Son dakika: Lille’in kötü gidişatında hedef tahtasına Burak Yılmaz konuldu! Milli yıldızın en kötü serisi…

Son dakika haberi… 2020/2021 sezonunun başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinde uzun yılların ardından ilk kez Avrupa'nın beş büyük ligine adım attı.
Lille'de geçirdiği ilk sezonda adeta fırtınalar estiren, takımını şampiyonluğa taşıyan 36 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.
Fransız taraftarlar tarafından adına besteler yazılan milli golcümüz, bu sezona beklentilerin oldukça altında girdi. Yeni sezonun başında geçtiğimiz sezon şampiyonluklar yaşayan başarılı çalıştırıcı Christopher Galtier'i gönderen Lille, Jocelyn Gourvennec'i takımın başına getirmişti.
Burak Yılmaz ile iyi bir enerji yakalayan Galtier, Nice'in başına geçmiş ve Burak Yılmaz'ı da takımında görmek istemişti.
Ancak Lille yönetimi milli golcünün gitmesini istemeyerek takımda tuttu ve bu sezonun da en güçlü kozlarından birisi olacağını belirtti.
Yeni sezona yeni hocayla başlayan Lille'de işler beklendiği gibi gitmedi geçen sezonun Fransa şampiyonu olan takım, şu sıralar yokları oynuyor.
Ligue 1'de son 4 haftayı galibiyet alamadan kapatan Lille, bu sezon 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon yarıştığı PSG'nin 16 puan gerisinde.
Takımın kötü gidişatından dolayı taraftarlar ve Fransız medyası tarafından en çok eleştirilen iki isim ise teknik direktör Gourvennec ve takımın golcüsü Burak Yılmaz oldu.
Son oynanan Angers maçında öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Lille'de, taraftarlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.
Fransız basınının önde gelen gazeteleri ise Burak Yılmaz'ın yine golle buluşamadığını ve hala forma giremediğini yazdı.
BURAK YILMAZ'IN EN KÖTÜ SERİSİ
Geçen sezon 33 maça çıkan ve 18 gol atan Burak Yılmaz, şampiyonlukların mimarı olurken, bu sezon o görüntüsünden oldukça uzak bir profil çiziyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Lille'de 14 maça çıkan milli golcü, yalnızca 3 gol kaydedebildi.
Tam 6 maçtır üst üste gol atamayan Burak Yılmaz, Lille'e transfer olduğundan bu yana en kötü serisini yaşadı.
Teknik direktör Gourvennec'in istifasını isteyen Lille taraftarları için Burak Yılmaz da kredisini kaybetmeye başladı.