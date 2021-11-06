Fenerahçe, Belçika'da zafere koşarken birbirinden güzel 3 gol de galibiyetin artısı oldu. Pereira'nın ilk 11'i herkesi şaşırtsa da orta saha tercihleri takımı ayağa kaldırdı. Meyer&Mert Hakan kusursuz oynarken Alman oyuncu %89.5'lik pas isabetinin yanı sıra kazandığı 5 ikili mücadele ile takımı toparladı. Mert Hakan Yandaş ise eski günlerine nazire yaptığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle bitirdi. Tecrübeli oyuncunun, %82.4'lük pas isabeti ile 2 kez de top kapması takımın orta sahadaki dinamizmini artırdı.
SOSA, YENİ SİSTEMDE LİDERLİĞİNİ GÖSTERDİ
Otoriteler, Fenerbahçe'nin orta sahasının daha dengeli olduğu konusunda birleşirken, %86'lık pas isabetine ulaşan Jose Sosa'nın da bu düzende takımı daha iyi beslediği gözler önüne serildi. Bu üçlünün pas isabeti yüzde 85'leri buldu.
Orta sahanın savunma yönünün de etkili oluşu Pereira'nın üçlü defens sistemini de destekledi. Her iki kanattaki oyuncuların savunmada aksadığı anlarda Meyer-Mert Hakan-Sosa üçlüsü bu açıkları kapattı.
DJ MERT HAKAN HERKESİ COŞTURDU
Başarılı performansını golle süsleyen Mert Hakan Yandaş'ın maç öncesinde takım otobüsünde de moralleri yükselten isim olduğu ortaya çıktı. Mert Hakan DJ'lik görevini üstlenirken, Fenerbahçe Marşı ve tezahüratlarla takım otobüsünde şarkılar söylendi. Otobüsün camlarına vurarak tempo tutan oyuncular Antwerp sokaklarını inletti.
Mert Hakan Yandaş, kariyerindeki 4. Avrupa kupası maçında ilk golünü Antwerp ağlarına gönderdi.
BÜLENT TİMURLENK: "MESUT OLURSA BU DÜZEN KIRILIR..."
Sorunu doğru tespit ederseniz, çözümü bulmak kolaylaşır. Sorun, F.Bahçe'nin üçlü savunma ile oynaması değil, orta sahada iki oyuncu üzerine binen yüktü. Bu iki oyuncunun sabiti Gustavo, diğeri değişkendi. Dün Meyer, üçüncü adam olarak bu bölgeye gelip hem Sosa'yı rahatlattı hem de Mert Hakan ile İrfan Can'ın yeteneklerini akıttıkları hücum tarafında vitrine çıkmalarını sağladı.
Rakibin etkili sol kanadı Fischer'i de ters kanatta Ferdi'yi oynatıp etkisiz hale getirdi. Mesut Özil olursa bu düzen kırılır. Ama Mesut, dünkü Meyer gibi oynarsa F.Bahçe geçen sezon Emre Belözoğlu ile yakaladığı hücum performansını tekrarlar. Aradaki fark, 'Pelkas yok İrfan Can var' olur ki, İrfan Can'ın artılarını sanırım söylemeye gerek yok.
ALİ GÜLTİKEN: ASIL ÖNEMLİ OLAN LİGDEKİ İSTİKRAR
Bu kadar kriz dönemi içinde deplasmanda alınan bir galibiyet ilaç gibi gelir. F.Bahçe'nin buna çok ihtiyacı vardı. Puan olarak ülkemizin de ihtiyacı vardı. Bunun devamlılığı önemli. F.Bahçe için birinci öncelik, Süper Lig'de bir istikrara kavuşması. Önemli bir noktadır bu galibiyet. Bu rüzgârı Süper Lig'e yansıtmak önemli.
"FENERBAHÇE'DEKİ SORUN KADRODA DEĞİL..."
F.Bahçe'de zaten sorun kadroda değil, oyun performansında. Antwerp karşısında gördük ki oyun performansı sahaya yansıdığında Fenerbahçe adına sorun kalmayacak… Orta sahada Mert Hakan'ın gol atması önemli nokta. Büyük beklenti ile alınan Berisha'nın golü çok değerli. Bunlar takım içindeki rekabeti güçlendirir, oyuncuyu kazandırır. F.Bahçe'nin bu sezon tartışılan konusu, oyuncu eksikliğinden tercih edilen futbolcularla birlikte oluşturulmaya çalışılan sistem.