ALİ GÜLTİKEN: ASIL ÖNEMLİ OLAN LİGDEKİ İSTİKRAR

Bu kadar kriz dönemi içinde deplasmanda alınan bir galibiyet ilaç gibi gelir. F.Bahçe'nin buna çok ihtiyacı vardı. Puan olarak ülkemizin de ihtiyacı vardı. Bunun devamlılığı önemli. F.Bahçe için birinci öncelik, Süper Lig'de bir istikrara kavuşması. Önemli bir noktadır bu galibiyet. Bu rüzgârı Süper Lig'e yansıtmak önemli.