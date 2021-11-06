Son dakika: Sakarya’da deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Kasım 2021

Kandilli'den gelen son dakika verilerine göre;6 Kasım bugün Sakarya'da 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.8 km olarak ölçülürken bilindiği üzere güncel son depremler listesi de anlık olarak yayınlanıyor. Peki; en son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu? İşte son depremler listesi!
SAKARYA'DA DEPREM! 6 KASIM 2021 CUMARTESİ
#DEPREM
KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA) https://maps.google.com/maps?q=40.652,30.5027&ll=40.652,30.5027&z=8
06.11.2021, 16:45:50 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 1.8 km
#Kandilli
SON DEPREMLER LİSTESİ
..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.06 16:45:50 40.6520 30.5027 1.8 -.- 3.1 3.2 KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel 2021.11.06 16:28:40 36.1555 33.5643 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2021.11.06 16:01:01 38.0857 26.8988 28.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.06 14:51:29 41.1575 43.8838 8.5 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel 2021.11.06 14:46:36 37.0632 31.8918 8.4 -.- 2.4 -.- CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2021.11.06 14:41:35 38.1485 42.7065 2.9 -.- 2.4 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2021.11.06 14:22:37 37.0583 31.9262 4.9 -.- 1.8 -.- CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2021.11.06 13:40:54 35.2430 27.1238 5.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel 2021.11.06 13:35:13 36.1793 33.5337 0.0 -.- 1.3 -.- KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2021.11.06 13:33:10 36.7318 27.7403 0.0 -.- 2.0 -.- DATCA (MUGLA) İlksel 2021.11.06 13:16:42 39.6437 28.5245 3.3 -.- 2.9 -.- KIZILOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.06 13:08:54 39.2422 27.7543 4.3 -.- 2.1 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel 2021.11.06 12:34:41 37.1710 37.1677 0.0 -.- 1.4 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.11.06 12:34:23 37.0738 27.9592 0.0 -.- 1.5 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2021.11.06 12:34:18 40.9258 32.9873 5.0 -.- 1.7 -.- AFSAR-CERKES (CANKIRI) REVIZE01 (2021.11.06 12:34:23) 2021.11.06 12:13:12 39.2695 24.2078 2.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.11.06 12:11:47 40.9837 31.5082 5.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-YIGILCA (DUZCE) İlksel 2021.11.06 12:10:15 39.7727 26.2523 0.0 -.- 0.8 -.- ALADAG-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2021.11.06 11:32:29 37.1572 37.1560 0.0 -.- 1.9 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel