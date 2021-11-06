Son dakika: Sakarya’da deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Kasım 2021

Kandilli'den gelen son dakika verilerine göre;6 Kasım bugün Sakarya'da 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.8 km olarak ölçülürken bilindiği üzere güncel son depremler listesi de anlık olarak yayınlanıyor. Peki; en son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu? İşte son depremler listesi!

SAKARYA'DA DEPREM! 6 KASIM 2021 CUMARTESİ

#DEPREM

KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA) https://maps.google.com/maps?q=40.652,30.5027&ll=40.652,30.5027&z=8

06.11.2021, 16:45:50 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 1.8 km

#Kandilli