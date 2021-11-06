Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sakarya’da deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Kasım 2021
Giriş Tarihi: 6.11.2021 17:01 Son Güncelleme: 6.11.2021 17:01

Son dakika: Sakarya’da deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Kasım 2021

Son dakika: Sakarya’da deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Kasım 2021

6 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre; Sakarya’da deprem oldu. Kandilli tarafından gelen bilgiler doğrultusunda, depremin şiddeti 3.2 olarak ölçüldü. Saat 16:45’te yaşanan Sakarya ilinin Karapürçek ilçesine bağlı Küçükkarapürçek depremi sonrası son depremler listesi de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu başlık altından; Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesine ulaşabilirsiniz. İşte Sakarya depremi ve detayları…

Kandilli'den gelen son dakika verilerine göre;6 Kasım bugün Sakarya'da 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.8 km olarak ölçülürken bilindiği üzere güncel son depremler listesi de anlık olarak yayınlanıyor. Peki; en son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu? İşte son depremler listesi!

SAKARYA'DA DEPREM! 6 KASIM 2021 CUMARTESİ

#DEPREM

KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA) https://maps.google.com/maps?q=40.652,30.5027&ll=40.652,30.5027&z=8

06.11.2021, 16:45:50 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 1.8 km

#Kandilli

SON DEPREMLER LİSTESİ

..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.06 16:45:50  40.6520   30.5027        1.8      -.-  3.1  3.2   KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA)              İlksel
2021.11.06 16:28:40  36.1555   33.5643        0.0      -.-  1.2  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2021.11.06 16:01:01  38.0857   26.8988       28.5      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.06 14:51:29  41.1575   43.8838        8.5      -.-  2.2  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.11.06 14:46:36  37.0632   31.8918        8.4      -.-  2.4  -.-   CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA)                          İlksel
2021.11.06 14:41:35  38.1485   42.7065        2.9      -.-  2.4  -.-   CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)                         İlksel
2021.11.06 14:22:37  37.0583   31.9262        4.9      -.-  1.8  -.-   CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA)                          İlksel
2021.11.06 13:40:54  35.2430   27.1238        5.0      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.06 13:35:13  36.1793   33.5337        0.0      -.-  1.3  -.-   KOCASLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2021.11.06 13:33:10  36.7318   27.7403        0.0      -.-  2.0  -.-   DATCA (MUGLA)                                     İlksel
2021.11.06 13:16:42  39.6437   28.5245        3.3      -.-  2.9  -.-   KIZILOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel
2021.11.06 13:08:54  39.2422   27.7543        4.3      -.-  2.1  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      İlksel
2021.11.06 12:34:41  37.1710   37.1677        0.0      -.-  1.4  -.-   CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)             İlksel
2021.11.06 12:34:23  37.0738   27.9592        0.0      -.-  1.5  -.-   PINARKOY-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2021.11.06 12:34:18  40.9258   32.9873        5.0      -.-  1.7  -.-   AFSAR-CERKES (CANKIRI)                            REVIZE01   (2021.11.06 12:34:23)
2021.11.06 12:13:12  39.2695   24.2078        2.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.11.06 12:11:47  40.9837   31.5082        5.0      -.-  1.8  -.-   HACILAR-YIGILCA (DUZCE)                           İlksel
2021.11.06 12:10:15  39.7727   26.2523        0.0      -.-  0.8  -.-   ALADAG-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel
2021.11.06 11:32:29  37.1572   37.1560        0.0      -.-  1.9  -.-   CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)             İlksel

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Lille'in kötü gidişatında hedef tahtasına Burak Yılmaz konuldu! Milli yıldızın en kötü serisi…
Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...
EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
Son dakika haberler | Altın ve kıymetli madenler için yeni karar geldi: Artık zorunlu olacak!
Kardeşlerim 27. Bölüm canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kardeşlerim son bölüm kesintisiz ve full İZLE!
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sakarya’da deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Kasım 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA