Son dakika: Sergen Yalçın, Trabzonspor yenilgisi sonrası sorumluluğu üzerine aldı! "Beşiktaş'a yakışmıyor"

Pjanic de çok hazır değil, Alex hazır değil, N'Koudou en fazla 15-20 dakika oynayabilir dedik. Arka arkaya maçlar oyuncuların da psikolojisini bozuyor, çok sağlıklı bir ortam oluşmuyor. Bizim çok kısa sürede bunların çözümünü bulmamız gerekiyor.

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