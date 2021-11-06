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Giriş Tarihi: 6.11.2021 21:45 Son Güncelleme: 6.11.2021 23:24

Son dakika: Sergen Yalçın, Trabzonspor yenilgisi sonrası sorumluluğu üzerine aldı! "Beşiktaş'a yakışmıyor"

Son dakika: Sergen Yalçın, Trabzonspor yenilgisi sonrası sorumluluğu üzerine aldı! Beşiktaş’a yakışmıyor

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u sahasında konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. 90+6'da yenilen golle adeta yıkılan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sorumluluğu üzerine aldı. Deneyimli teknik adam, maç sonunda yaptığı açıklamalarda, bu sonuçların Beşiktaş'a yakışmadığını ifade etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı konuk ekip 90+6'da bulduğu golle 2-1 kazandı. Maçın son saniyeleri oldukça gergin geçerken, bitiş düdüğünün ardından Uğurcan Çakır ikinci sarı kartı gördü ve oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın, yenilginin sorumluluğunu üzerine alırken, "Bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor" diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...

Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Bu maçtan sonra bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor.

Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor.

Üzgünüz, ne yapalım diyemeyiz. Sorumlu doğal olarak benim, sorumluluğun bende olması gerekiyor, bazı şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmem gerekiyor. Sezon başından beri bir türlü bu döngüden çıkamadık, hala içindeyiz. Umarım bundan sonra olmayız.

Buradan nasıl çıkarız, problemleri belirleyip onların çözümlerini bulup, daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve skorlar Beşiktaş'a yakışmıyor.

Çoğu oyuncumuz milli takıma gidiyor, kalan oyuncularla antrenman yapacağız ve hazırlık maçı yapacağız. Oyuncular sakatlık problemleri yaşadılar, dönüşler kolay olmuyor. Yorulan, fiziken düşen oyuncuları değiştirmek zorunda kaldık.

Pjanic de çok hazır değil, Alex hazır değil, N'Koudou en fazla 15-20 dakika oynayabilir dedik. Arka arkaya maçlar oyuncuların da psikolojisini bozuyor, çok sağlıklı bir ortam oluşmuyor. Bizim çok kısa sürede bunların çözümünü bulmamız gerekiyor.

Sergen Yalçın: Bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor

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Son dakika: Sergen Yalçın, Trabzonspor yenilgisi sonrası sorumluluğu üzerine aldı! "Beşiktaş'a yakışmıyor"
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