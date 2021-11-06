Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi 6 Kasım 2021 Cumartesi
Giriş Tarihi: 6.11.2021 13:17 Son Güncelleme: 6.11.2021 13:18

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi 6 Kasım 2021 Cumartesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi 6 Kasım 2021 Cumartesi

Yurt genelinde yaşanan küçük ve büyük sarsıntıların bilgisinin verildiği son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Çankırı, Eskişehir, Muğla, Balıkesir gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntılar meydana geldi. Hal böyle olunca; vatandaşlar “En son nerede ve ne zaman deprem oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından, son depremler listesi 6 Kasım 2021 bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi yayınlandı. Güncel listeye göre; yurt genelinde pek çok noktada sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Bilindiği üzere; son depremler listesi vatandaşların günlük olarak araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Peki; En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte yanıtı!

SON DEPREMLER LİSTESİ 6 KASIM 2021 CUMARTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.06 09:49:04 40.8073 32.9005 5.0 -.- 2.0 -.- CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.11.06 09:47:17 40.7730 32.8600 5.0 -.- 3.0 3.0 TURBASI-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.11.06 09:08:15 39.4283 31.5838 5.0 -.- 1.2 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2021.11.06 09:04:33 37.0185 28.3128 0.0 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.06 07:12:03 39.4525 28.2587 17.0 -.- 1.9 -.- CERIBASI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.11.06 07:05:52 39.4622 28.2273 5.1 -.- 2.6 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.11.06 06:56:28 36.2425 27.0180 20.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.06 06:45:42 39.5197 26.0327 8.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.11.06 06:07:32 39.4022 37.2393 8.7 -.- 1.9 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel

2021.11.06 04:48:55 40.2018 33.4097 5.0 -.- 1.8 -.- HACIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2021.11.06 03:44:28 36.5843 28.0445 8.0 -.- 2.9 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.06 03:21:02 37.9963 42.9722 5.0 -.- 3.1 3.2 KORULU-CATAK (VAN) İlksel

2021.11.06 02:16:10 36.9895 27.9978 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.06 01:13:13 35.0880 24.3357 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.06 01:12:45 37.8168 36.0823 5.0 -.- 3.0 3.0 HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2021.11.06 01:03:59 39.3690 26.1260 11.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.06 00:56:01 36.4143 27.1553 8.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi 6 Kasım 2021 Cumartesi
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