Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi 6 Kasım 2021 Cumartesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi yayınlandı. Güncel listeye göre; yurt genelinde pek çok noktada sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Bilindiği üzere; son depremler listesi vatandaşların günlük olarak araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Peki; En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte yanıtı!