S.O.S’ten eski Soso’ya

Galatasaray’da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sofiane Feghouli küllerinden doğdu. Gaziantep FK maçında bir asist yapıp, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da jeneriklik bir gol atan 'Soso' lakaplı Cezayirli yıldız, yeniden teknik direktör Terim'in saha içi lideri oldu
Yıllık 3 milyon 850 bin Euro'luk ücreti ile Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu olan ve beklentileri karşılamayan performansı nedeniyle sezon başında istenmeyenadam ilan edilen Sofiane Feghouli, eski günlerine döndü. Uzun zaman yedek kaldıktan sonra Gaziantep FK maçında bulduğu şansı asist yaparak değerlendiren Feghouli, ilk 11 çıktığı Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da jeneriklik bir gol atarak yükselişini sürdürdü. Cezayirli yıldızın performansından hocası Fatih Terim de memnun kaldı. Formayı kapan Feghouli artık Aslan'ınsaha içi lideri konumunda.
KALMAK İÇİN ÜCRETİNİ DÜŞÜRMEYE HAZIR
Sezon başında yönetimin göndermek istediği 'Soso' lakaplı 31 yaşındaki oyuncu, Falcao'nun aksine takımda kalmakta ısrar etmişti. İstanbul'da yaşamaktanmutlu olan Feghouli'ninGalatasaray'la sözleşmesi sezonsonunda bitiyor. Bu kez ücretinidüşürüp devam etmeye hazır olan Cezayirliorta sahanın sergileyeceği performansagöre sarı-kırmızılı kulüptekigeleceği belli olacak.
İKİ ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR
2017 yazında Galatasaray'a yıllık 3 milyon 850 bin Euro'dan 5 yıllık imza atan Sofiane Feghouli için West Ham United'a 4 milyon 250 binEuro bonservis bedeli ödenmişti. Özellikle 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, sonraki iki sezon ise beklentileri karşılayamadığı için gözden düşmüştü. Maaşında yaşanan indirim krizleri nedeniyle de zaman zaman gündem olan kanat oyuncusunun sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.
SORU CEVAP / LEVENT TÜZEMEN
YENİ BİR FEGHOULİ BULMAK ZOR Son iki maçtaki performansıyla yenidenteknik direktör Fatih Terim'ingözüne giren Feghouli ile yeni sözleşmeyapılmalı mı?
Galatasaray yönetimi, Feghouli ile daha ekonomik şartlarda sözleşme yapmak için çalışıyor. Oyuncunun da 2+1 yapılması düşünülen sözleşmeye sıcak olduğunu duydum. Feghouli, çok yetenekli bir oyuncu, Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova maçlarında da süper oynadı. Bir ölçüde Galatasaray yönetimi, yenitransfer yapmış oldu. Galatasaray'ın bir oyun liderinin olmadığını sık sık vurgulamış ve bu liderliği yapacak kişinin Feghouli olduğunu yazmıştım. O da beni yanıltmadı. Bu performansı ve tecrübesiyleFeghouli, Galatasaray'ın Avrupa ve ligyürüyüşüne ciddi katkı sağlar. Dışarıdan Cezayirli yıldızın ayarındaki bir oyuncuyu almak da çok maliyetli olur. Bu nedenle Feghouli ile yapılacak yeni bir sözleşme hem Galatasaray için faydalı olur hem de oyuncunun kafasını rahatlatır.