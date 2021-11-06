Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda verdiği müjdeyle bu yıl içinde 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda yapılan 20 bin atamaya ek atama yapılacağı, sözlü sınavların bu ay içinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? İşte MEB 15 bin atama takvimi ile öğretmenlik mülakat yerleri ve tarihleri ve merak edilenlerin yanıtı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava girecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.