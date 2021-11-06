Stefan Kuntz’dan Ersin sürprizi

A Milli Takım’ın Alman patronu, Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak iki kritik maçın kadrosuna Beşiktaş’ın 20 yaşındaki file bekçisini de dahil etti
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son iki maçında 13Kasım'da Cebelitarıkve 16 Kasım'dadeplasmandaKaradağ ile karşılaşacak A Millî Takım'ın aday kadrosu dün belli oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 24 kişilik kadroya Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu da dahil edildi. Siyah-beyazlı takım ile geçen sezon iki kupa kaldıran, bu sezon da başarılı performansıyla Ay-Yıldızlı formaya göz kırpan 20 yaşındakifile bekçisi,ilk kez A MilliTakım'a çağrıldı.Lille'deforma şansıbulamayanYusufYazıcı isekadroyaalınmadı.