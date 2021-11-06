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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Stefan Kuntz’dan Ersin sürprizi

Stefan Kuntz’dan Ersin sürprizi

A Milli Takım’ın Alman patronu, Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak iki kritik maçın kadrosuna Beşiktaş’ın 20 yaşındaki file bekçisini de dahil etti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son iki maçında 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takım'ın aday kadrosu dün belli oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 24 kişilik kadroya Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu da dahil edildi. Siyah-beyazlı takım ile geçen sezon iki kupa kaldıran, bu sezon da başarılı performansıyla Ay-Yıldızlı formaya göz kırpan 20 yaşındaki file bekçisi, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı ise kadroya alınmadı.

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Stefan Kuntz’dan Ersin sürprizi
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