Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 6 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 6 Kasım 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 6 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?