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Giriş Tarihi: 6.11.2021 09:48

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 6 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 6 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Cumartesi gününe ilişkin İSKİ su kesintisi programı yayınlandı. İstanbul’da yaşayanlar vatandaşlar su kesintisi listesine ulaşmaya çalışıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 6 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı ve listesi…

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 6 Kasım 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 6 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah,Dursunköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 06.11.2021 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 6 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
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