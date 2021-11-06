Tarihi skandal!

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 devirdi ama mücadelenin sonucu değil bitişi gündem oldu. Karşılaşmaya 9 dakika ilave süre eklendi ancak +5'te hakem Halis Özkahya düdüğü çalarak maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odasına gitti, duşa girdi. VAR sistemi kapatıldı, kalenin fileleri söküldü… Sonrasında ise futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Yardımcı hakemler, maçın erken bitirildiğini iletti ve Özkahya da soyunma odalarına girerek takımları geri çağırdı.



GAZİANTEP FK KOMADAN ÇIKTI

Oyuncular bir süre sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı. Eksik sürenin oynanmasının ardından maç bu kez tam anlamıyla bitti… Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi. Gaziantep FK'yı galibiyete taşıyan golleri 37'de Joao Figueiredo ve 86'da Caulker attı. 90+2'de Kasımpaşa'dan Valentin Eysseric kırmızı kart gördü. Gaziantep 3 maç aradan sonra 3 puan alırken lacivert-beyazlılar 19. sırada kaldı.



'HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM'

Kasımpaşa'nın Hollanda asıllı Surinamlı futbolcusu Ryan Donk, yaşanan olaylarla ilgili şöyle konuştu: "Uzun yıllardır Türkiye'de oynuyorum. Çok şey gördüm ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Maçın erken bitmesi. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum."