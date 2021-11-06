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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Tempoyu Fırtına belirleyecek!

YUNUS EMRE SEL
Tempoyu Fırtına belirleyecek!
1- Rize maçının ardından Abdullah Avcı, takıma bir gün izin verdi. İlk idmanda ise "Lideriz ama bu bir şey başardığımız anlamına gelmez. Tam aksine şimdi daha çok çalışmalıyız" dedi.
2- Sakatlığı bulunan Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius ve Denswil, tam olarak takımla çalışma şansı bulamadı.
3- Avcı, yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'daki tüm maçlarını detaylı bir şekilde analiz etti. Hızlı hücum, pas oyunu ve takım savunması gibi detayların maçın gidişatı için önemli etkenler olacağına karar verildi.
4- Yönetim, F.Bahçe maçı öncesi olduğu gibi ekstra bir prim uygulamama kararı aldı. Ancak maçın kazanılması durumunda Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun özel prim açıklaması bekleniyor.
5- Camianın beklentisinin çok yükselmesi ve galibiyet durumunda şampiyonluk iddiasının çok güçleneceğinin farkında olan Avcı, bunun talebeleri için baskıya dönüşmemesi adına yoğun çaba sarf etti.
6- Deneyimli hoca, bu tür maçları çok fazla oynayan isimlerle görüşüp tecrübelerini takım arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedi.
7- Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik'e saha içinde özgürlük veren Avcı, üç isimden özellikle skor anlamında daha çok katkı bekliyor.
8- Stopere kart cezalısı Edgar'ın yerine Hüseyin Türkmen'i hazırlayan Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ile de özel olarak ilgilendi.
9- Son antrenmanda da oyuncularına bir konuşma yapan Avcı, mücadelenin temposunun kendileri tarafından ayarlanması gerektiğine vurgu yaptı.
10- Yönetim, ortamı germemek adına Beşiktaş cephesinin maç gününün değiştirilmesi, hakem ve stada taraftarların tamamen alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap vermedi.

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Bakasetas, 14 maçta 7 gol ve 6 asistle Trabzonspor'un skora en fazla katkı yapan ismi konumunda.

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