Tempoyu Fırtına belirleyecek!

1- Rize maçının ardından Abdullah Avcı, takıma bir gün izin verdi. İlk idmanda ise "Lideriz ama bu bir şey başardığımız anlamına gelmez. Tam aksine şimdi daha çok çalışmalıyız" dedi. 2- Sakatlığı bulunan Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius ve Denswil, tam olarak takımla çalışma şansı bulamadı. 3- Avcı, yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'daki tüm maçlarını detaylı bir şekilde analiz etti. Hızlı hücum, pas oyunu ve takım savunması gibi detayların maçın gidişatı için önemli etkenler olacağına karar verildi. 4- Yönetim, F.Bahçe maçı öncesi olduğu gibi ekstra bir prim uygulamama kararı aldı. Ancak maçınkazanılması durumunda BaşkanAhmet Ağaoğlu'nun özel primaçıklaması bekleniyor. 5- Camianın beklentisinin çok yükselmesi ve galibiyet durumunda şampiyonluk iddiasının çok güçleneceğinin farkında olan Avcı, bunun talebeleri için baskıya dönüşmemesi adına yoğun çaba sarf etti. 6- Deneyimli hoca, bu tür maçları çok fazla oynayan isimlerle görüşüp tecrübelerini takım arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedi. 7- Bakasetas,Nwakaeme ve Hamsik'e saha içinde özgürlük veren Avcı, üçisimden özellikle skor anlamındadaha çok katkı bekliyor. 8- Stopere kart cezalısı Edgar'ın yerine Hüseyin Türkmen'i hazırlayan Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ile de özel olarak ilgilendi. 9- Son antrenmanda da oyuncularına bir konuşma yapan Avcı, mücadelenin temposunun kendileri tarafından ayarlanması gerektiğine vurgu yaptı. 10- Yönetim,ortamı germemek adına Beşiktaş cephesinin maç gününün değiştirilmesi, hakem ve stadataraftarların tamamen alınmasıyla ilgiliyaptığı açıklamalara cevap vermedi.
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Bakasetas, 14 maçta 7 gol ve 6 asistle Trabzonspor'un skora en fazla katkı yapan ismi konumunda.