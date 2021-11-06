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Giriş Tarihi: 6.11.2021 19:18 Son Güncelleme: 6.11.2021 19:21

Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarlarından Abdullah Avcı'ya tepki!

Vodafone Park’ta Beşiktaş taraftarlarından Abdullah Avcı’ya tepki!

Süper Lig'in 12. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşmadan son haftalarda düşüş gösteren bir performansa sahip olan Beşiktaş, ligin lideri Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşma öncesi Beşiktaş taraftarları, eski hocası Abdullah Avcı'ya yoğun tepki gösterdi.

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından ligde de düşüşe geçen Beşiktaş, bordo-mavili ekibi yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Abdullah Avcı'nın başında olduğu Trabzonspor ise yoluna kayıpsız şekilde devam etmenin peşinde.

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra tazminatı konusunda davalık olan Abdullah Avcı'ya tepki gösterildi. Stadyumda yer alan Beşiktaş taraftarları maç öncesinde eski teknik direktörleri aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Tribünler Abdullah Avcoı için "Abdullah Avcı yere yatsana!" diye bağırdı.

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Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarlarından Abdullah Avcı'ya tepki!
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