Vodafone Park’ta Beşiktaş taraftarlarından Abdullah Avcı’ya tepki!

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından ligde de düşüşe geçen Beşiktaş, bordo-mavili ekibi yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor.
Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra tazminatı konusunda davalık olan Abdullah Avcı'ya tepki gösterildi. Stadyumda yer alan Beşiktaş taraftarları maç öncesinde eski teknik direktörleri aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.
Tribünler Abdullah Avcoı için "Abdullah Avcı yere yatsana!" diye bağırdı.