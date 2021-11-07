10 Kasım 2021 Atatürk’ü anma günü şiirleri: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri burada!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 83. Yıl dönümünde 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri ile gündeme geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında bedenen aramızdan ayrılmış olup her yıl bu tarihte saygı, özlem ve minnetle anılmaya devam ediyor. Bu tarih yaklaşırken öğrenciler çeşitli etkinlikler için 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri araştırmasına çıktı. İşte en güzel, anlamlı, uzun, kısa, 2,3,4 ve 5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...