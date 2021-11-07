Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 Kasım 2021 Atatürk'ü anma günü şiirleri: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri burada!
Giriş Tarihi: 7.11.2021 14:05 Son Güncelleme: 7.11.2021 14:05

10 Kasım 2021 Atatürk'ü anma günü şiirleri: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri burada!

10 Kasım 2021 Atatürk’ü anma günü şiirleri: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri burada!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü yaklaşırken özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Kasım şiirleri araştırmasına çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. Ölüm yıldönümü çeşitli etkinlik ve törenlerle her sene bu tarihte gerçekleşiyor ve ulu önderimiz minnet ve özlemle anılıyor. Öte yandan okullarda öğrenciler şimdiden 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirleri ezberlemeye başladı. Bu kapsamda sabah.com.tr olarak bugünün anlam ve önemine özel en güzel 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri sizler için derledik. İşte detaylar...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 83. Yıl dönümünde 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri ile gündeme geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında bedenen aramızdan ayrılmış olup her yıl bu tarihte saygı, özlem ve minnetle anılmaya devam ediyor. Bu tarih yaklaşırken öğrenciler çeşitli etkinlikler için 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri araştırmasına çıktı. İşte en güzel, anlamlı, uzun, kısa, 2,3,4 ve 5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...

10 Kasım şiirleri! En güzel yeni 2017 10 Kasım şiirleri

Atatürk

Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

10 Kasım şiirleri! En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.


Birkan SOYLU

10 Kasım şiirleri! En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

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10 Kasım 2021 Atatürk'ü anma günü şiirleri: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri burada!
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