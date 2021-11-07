10 Kasım resmi tatil mi? Bu yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü tatil mi ve yarım gün mü tatil?

Atatürk'ün Anma Günü ve Haftası yaklaşırken 10 Kasım tatil mi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Ulusal yas günü olan 10 Kasım tarihi, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bilindiği üzere, ulusumuzun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 9-10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü tatil mi, yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil? İşte, bazı bilgiler
2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.
Bu tarih Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler diğer günlerde olduğu gibi 10 Kasım'da da aynı saatte okullarına gidecek.
10 KASIM'IN ÖNEMİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.
Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.