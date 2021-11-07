10 Kasım resmi tatil mi? Bu yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü tatil mi ve yarım gün mü tatil?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS OLACAK MI?

Bu tarih Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler diğer günlerde olduğu gibi 10 Kasım'da da aynı saatte okullarına gidecek.