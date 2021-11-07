Bakasetas’la 30 dakika

7 GOL-3 ASISTLE Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Bakasetas 30. dakikada kenara geldi. 23 Ekim'deyapılan idmanda arka adalesindensakatlanarak Göztepe maçını kaçıran,Rize karşılaşmasında son 25dakika forma şansı bulan Yunan futbolcu, dün Ghezzal'la girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi. 27. dakikada Bakasetas ile Ghezzal'ın mücadelesinde önce Beşiktaşlı oyuncu yerde kaldı. Cezayirli yıldız, sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna dahil oldu. Ancak Bakasetas kendini yere bıraktı. Dizinebandaj uygulanan Yununfutbolcu, 30. dakikada yerini vatandaşı Siopis'e bıraktı. 66'daise Hüseyin Türkmen sakatlanıpçıktı. İki futbolcunun kesin durumubugün yapılacak kontrollerin ardındannetlik kazanacak.