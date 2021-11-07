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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Bakasetas’la 30 dakika

Bakasetas’la 30 dakika
7 GOL-3 ASISTLE Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Bakasetas 30. dakikada kenara geldi. 23 Ekim'de yapılan idmanda arka adalesinden sakatlanarak Göztepe maçını kaçıran, Rize karşılaşmasında son 25 dakika forma şansı bulan Yunan futbolcu, dün Ghezzal'la girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi. 27. dakikada Bakasetas ile Ghezzal'ın mücadelesinde önce Beşiktaşlı oyuncu yerde kaldı. Cezayirli yıldız, sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna dahil oldu. Ancak Bakasetas kendini yere bıraktı. Dizine bandaj uygulanan Yunun futbolcu, 30. dakikada yerini vatandaşı Siopis'e bıraktı. 66'da ise Hüseyin Türkmen sakatlanıp çıktı. İki futbolcunun kesin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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