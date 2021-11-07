Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ünlü oyuncu Barış Arduç oynadığı dizi ve filmler!
Giriş Tarihi: 7.11.2021 17:06 Son Güncelleme: 7.11.2021 17:07

Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ünlü oyuncu Barış Arduç oynadığı dizi ve filmler!

Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ünlü oyuncu Barış Arduç oynadığı dizi ve filmler!

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Dizide Sultan Alparslan karakterini canlandıracak olan Barış Arduç'un hayatı, yaşı, oynadığı dizi ve filmler de merak konusu oldu. Bu noktada, Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aranıyor. İşte, Sultan Alparslan karakterini canlandıracak olan Barış Arduç'un hayatı, biyografisi ve özel yaşamı hakkında bilgiler

Barış Arduç, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Çukur ve Kulüp dizilerinde oynayan oyuncu, TRT 1 dizisinde Sultan Alparslan karakterini canlandıracak. Bu doğrultuda, Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. Barış Arduç'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyenler, ünlü oyuncunun yaşamı hakkında detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte, Barış Arduç'un hayatı, biyografisi ve oynadığı dizi ile filmler

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Barış Arduç, İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüdü. Daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

BARIŞ ARDUÇ DİZİ VE FİLMLERİ

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçında çok tartışıldı! Sergen Yalçın'a sert eleştiri 'Çok yanlış işler...'
Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Trafiğe kapalı olan güzergahlar ve yollar: 15 Temmuz Boğaz Köprüsü ne zaman saat kaçta açılacak? İstanbul Maratonu ile bugün trafiğe kapalı yollar listesi
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
15 Temmuz darbe girişiminde stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Katar'dan dev teklif! (Sabah Özel)
SON DAKİKA: Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler! "50 milyon euro..."
İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 43. İstanbul yarı maratonu kaç km? Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!
Ünal Aysal'a mahkemeden red! İflasının ardından aile birbirine düşmüştü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ünlü oyuncu Barış Arduç oynadığı dizi ve filmler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA