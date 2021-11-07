Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ünlü oyuncu Barış Arduç oynadığı dizi ve filmler!

Barış Arduç, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Çukur ve Kulüp dizilerinde oynayan oyuncu, TRT 1 dizisinde Sultan Alparslan karakterini canlandıracak. Bu doğrultuda, Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. Barış Arduç'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyenler, ünlü oyuncunun yaşamı hakkında detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte, Barış Arduç'un hayatı, biyografisi ve oynadığı dizi ile filmler
Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Barış Arduç, İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüdü. Daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.
Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.
İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.
Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.