EGM ve PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, yeni alım olacak mı?

EGM bünyesinde çalışmak isteyenler bekçi alımı ile ilgili son duyuruları takip ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan alımlar için gözler ilgili kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Belli bir bölge içerisinde asayişi sağlamakla görevli bekçilerin alımında önceliğin büyükşehirler olması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu görevde hizmet etmek isteyen vatandaşlar belirli şartları göz önüne alarak başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Peki, Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...
Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
31 yaşından gün almamış olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.