Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EGM ve PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, yeni alım olacak mı?
Giriş Tarihi: 7.11.2021 10:17 Son Güncelleme: 7.11.2021 10:18

EGM ve PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, yeni alım olacak mı?

EGM ve PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, yeni alım olacak mı?

Kasım ayı itibariyle bekçi alımı başvuruları ile ilgili gelişmeler binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. PA ve EGM bünyesine yapılacak olan 2021 Bekçi alımı için araştırmalar sürerken belli şartları taşıyan vatandaşlar kabul edilecek. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için görev almak isteyen vatandaşlar şartları ve başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine alım yapılacağı duyurulmuştu. Buna göre; 2021 Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

EGM bünyesinde çalışmak isteyenler bekçi alımı ile ilgili son duyuruları takip ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan alımlar için gözler ilgili kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Belli bir bölge içerisinde asayişi sağlamakla görevli bekçilerin alımında önceliğin büyükşehirler olması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu görevde hizmet etmek isteyen vatandaşlar belirli şartları göz önüne alarak başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Peki, Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Afyonkarahisar'da korkunç olay! Araca kurşun yağdırdı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Lille'in kötü gidişatında hedef tahtasına Burak Yılmaz konuldu! Milli yıldızın en kötü serisi…
Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...
EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Son dakika haberler: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a uyarı! 'Takımı Murat Şahin'e bırakmış...'
Son dakika: Bağdat'ta Yeşil Bölge'de büyük patlama! Irak Başbakanı Kazımi'nin evi silahlı drone ile vuruldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
EGM ve PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, yeni alım olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA