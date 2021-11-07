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Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:49 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:50

SON DAKİKA: Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler! "50 milyon euro..."

SON DAKİKA: Volkan Demirel’den Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler! 50 milyon euro...

Son dakika... Süper Lig'in 12. haftasında dev bir karşılaşma oynandı. Ligde bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde liderliği elinde bulunduran bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında da galibiyet alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. 90+6'da Cornelius'un golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Trabzonspor'da maça damga vuran isim ise Uğurcan Çakır oldu. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, beIN SPORTS'ta milli kaleci için övgü dolu sözlerde bulundu.

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla devam etti. 90 dakika boyunca heyecanın hiç düşmediği karşılaşma, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

Karşılaşmaya damga vuran isim ise yaptığı kurtarışlarla ve maç sonunda taraftarlarla arasında geçenlerle Uğurcan Çakır oldu.

Maç içerisinde Cyle Larin'in yüzde yüzlük gol pozisyonunu inanılmaz bir refleksle çıkaran milli kaleci, karşılaşmanın ardından övgüleri topladı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler kullandı.

İşte Volkan Demirel'in yorumları...

"Uğurcan'ın yılın kurtarışını yaptığını düşünüyorum. Bu maç, Trabzonspor adına şampiyonluk yolunda en büyük adımın atıldığı maç. Her galibiyetten sonra adım atarsın ama bugünkü adım, biraz büyük bir adım oldu."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DEĞERİDİR"

"Uğurcan Çakır, Avrupa'dan iyi teklifler alıyordur ama rakamını bulmak önemli. Uğurcan Çakır, Feyenoord'da olsa kaç paraya alabilirsin? Uğurcan Çakır, Wolverhampton'da oynuyor olsa 50 milyon Euro"

"Uğurcan Çakır bence şu anda Türkiye'nin en büyük değeridir. Değerini bilelim."

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SON DAKİKA: Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler! "50 milyon euro..."
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