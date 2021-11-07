“Problemleri belirleyip, çözümleri bulup, iyi şeyler göstermeliyiz. Gidişatımız beklentinin çok altında. Bu sonuçlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor. Fark kapanır ama bu oyunla zor”
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya "Bazı şeyleri söylemek lazım" diyerek başlayıp, şu ifadeleri kullandı: "Gidişatımız beklentinin çok altında. 90+5'te maç biterken ve yine ilk yarının bitiminde kalemizde gördüğümüz goller bizim yemememiz gereken goller. Bazenmotivasyon eksikliği, konsantre olamamak,oyundan kopmak, nerede olduğunubilememek bu golleri getiriyor."
SORUMLU BENİM, BIR ŞEYLER YAPMALIYIM
Sürekli olarak aynı şeyleri söyleyemeyeceklerinevurgu yapan 49 yaşındaki teknikadam, 'Yapacak bir şey yok', 'Üzgünüz,'Ne yapacağız' diyemeyiz. Buraya çıkanbenim. Sorumlu benim. Bir şeyler yapmamgerek. Sezon başından beri bu döngüdençıkamadık. Umarım artık bu döngüdeolmayız. Problemleri belirleyip, çözümleribulup, iyi bir şeyler göstermeliyiz. Busonuçlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor.Birçok oyuncumuz milli takımlara gidiyor.Kalanlarla çalışıp bir de hazırlık maçıyapacağız" ifadelerini kullandı. Yalçın10 puanlık fark için de, "3 puanlık sistemdekapanabilir. Fakat bu oyunlazor. Daha iyi oynayıp mücadeleetmeliyiz. O zaman yarışmacıtakım oluruz" yorumunu yaptı.
DOLMABAHÇE'DE DEVLEŞİYOR
TRABZONSPOR'UN milli eldiveni Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında bir gol yemesine rağmen özellikle ilk yarıda 3kurtarış yaparak takımınınsoyunma odasına 1-0önde gitmesini sağlayanisimdi. Bu sezon 12 maçta 44 kurtarışla Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan isim durumundaki 25 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'taki maçlarda yıldızını parlatıyor. Dolmabahçe'de oynanan son4 karşılaşmada Uğurcan'ınperformansı şöyle:
MAÇ BİTİNCE KIZARDI TRABZONSPOR'UN kaledeki sigortası Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisinin son dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maç sonrası Beşiktaşlı taraftarların aleyhine tezahüratlarına karşılık veren Trabzonspor kalecisine soyunma odasına doğru giderken ikinci sarı kart sonrası kırmızı çıktı. Tecrübeli eldiven, milli ara dönüşü Gaziantep karşısındatakımdaki yerinialamayacak.
KARA KARTAL PUANLARI SAÇIYOR SÜPER Lig'de geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, 12. hafta sonunda 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle 16 puan bırakıp, liderin 10 puan gerisinde kaldı. Sergen Yalçın'ın takımı, bu sezon evinde ilk kez kaybetti. Taraftarı önünde sadece Adana Demirspor ile berabere kalıp iki puandan olmuştu.
BİR GÖRÜŞ
Ahmet ÇAKAR ZEKA VE AKILLA AÇIKLANAMAZ!
G.Antep-Kasımpaşa maçında yaşanan tarihi olayı yazarımız Ahmet Çakar yorumladı Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Gaziantep ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile devam ederken, karşılaşmanın 4. hakemi EmreKargın, 9 dakika uzatmagösterdi. Halis Özkahyaise 94.15'te (4 dakikaerken) maçı bitirdi. Bazı futbolcular duşa giderken, hakem ve duştaki isimler oyun alanına geri döndü ve maç 4 dakika daha oynanıp aynı skorla bitti. Bu tarihiolayı eski bir hakem olanSABAH Spor yazarı AhmetÇakar şöyle değerlendirdi: "Hayatımda ilk defa duydum, ilk defa yaşadım. Bu zeka ile akılla filan açıklanamaz. Bu başka bir şey. 9 dakika verip 4. dakikada maçı bitirmenin izahı yok. Hadi Halis Özkahya yorgun,adrenalin yüksek, beyneoksijen gitmedi filan… İki yardımcısı (Ekrem Kan, İlker Takpak) kenardaki dördüncüsü (Emre Kargın), VAR (Özgüç Türkalp) ve AVAR'daki adam (Oğuzhan Uğurlu) olmak üzere toplam 6 kişi bir skandala imza attı. Kabul edilemez, derhalağır cezalar almalılar ve budurumun sebebini bir anönce açıklamalılar."
TFF TEŞEKKÜR ETTİ! YAŞANAN olay sonrası Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut ile Kasımpaşa'nın hocası Hakan Kutlu'nun maç sonu yaptığı "Böyle hatalar olabilir, hakem deinsan" açıklamalarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teşekkür geldi. TFF yaptığı açıklamada, "Türk hakemliğininher kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda,gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarınateşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çokönemli katkı sağlayacak yapıcı davranışlarınartarak sürmesini temenni ederiz" denildi.