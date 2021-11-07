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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Bu oyunla zor!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bu oyunla zor!

“Problemleri belirleyip, çözümleri bulup, iyi şeyler göstermeliyiz. Gidişatımız beklentinin çok altında. Bu sonuçlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor. Fark kapanır ama bu oyunla zor”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya "Bazı şeyleri söylemek lazım" diyerek başlayıp, şu ifadeleri kullandı: "Gidişatımız beklentinin çok altında. 90+5'te maç biterken ve yine ilk yarının bitiminde kalemizde gördüğümüz goller bizim yemememiz gereken goller. Bazen motivasyon eksikliği, konsantre olamamak, oyundan kopmak, nerede olduğunu bilememek bu golleri getiriyor."

SORUMLU BENİM, BIR ŞEYLER YAPMALIYIM
Sürekli olarak aynı şeyleri söyleyemeyeceklerine vurgu yapan 49 yaşındaki teknik adam, 'Yapacak bir şey yok', 'Üzgünüz, 'Ne yapacağız' diyemeyiz. Buraya çıkan benim. Sorumlu benim. Bir şeyler yapmam gerek. Sezon başından beri bu döngüden çıkamadık. Umarım artık bu döngüde olmayız. Problemleri belirleyip, çözümleri bulup, iyi bir şeyler göstermeliyiz. Bu sonuçlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor. Birçok oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Kalanlarla çalışıp bir de hazırlık maçı yapacağız" ifadelerini kullandı. Yalçın 10 puanlık fark için de, "3 puanlık sistemde kapanabilir. Fakat bu oyunla zor. Daha iyi oynayıp mücadele etmeliyiz. O zaman yarışmacı takım oluruz" yorumunu yaptı.

DOLMABAHÇE'DE DEVLEŞİYOR
TRABZONSPOR'UN milli eldiveni Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında bir gol yemesine rağmen özellikle ilk yarıda 3 kurtarış yaparak takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağlayan isimdi. Bu sezon 12 maçta 44 kurtarışla Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan isim durumundaki 25 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'taki maçlarda yıldızını parlatıyor. Dolmabahçe'de oynanan son 4 karşılaşmada Uğurcan'ın performansı şöyle:

MAÇ BİTİNCE KIZARDI
TRABZONSPOR'UN kaledeki sigortası Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisinin son dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maç sonrası Beşiktaşlı taraftarların aleyhine tezahüratlarına karşılık veren Trabzonspor kalecisine soyunma odasına doğru giderken ikinci sarı kart sonrası kırmızı çıktı. Tecrübeli eldiven, milli ara dönüşü Gaziantep karşısında takımdaki yerini alamayacak.

KARA KARTAL PUANLARI SAÇIYOR
SÜPER Lig'de geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, 12. hafta sonunda 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle 16 puan bırakıp, liderin 10 puan gerisinde kaldı. Sergen Yalçın'ın takımı, bu sezon evinde ilk kez kaybetti. Taraftarı önünde sadece Adana Demirspor ile berabere kalıp iki puandan olmuştu.

BİR GÖRÜŞ

Ahmet ÇAKAR
ZEKA VE AKILLA AÇIKLANAMAZ!
G.Antep-Kasımpaşa maçında yaşanan tarihi olayı yazarımız Ahmet Çakar yorumladı
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Gaziantep ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile devam ederken, karşılaşmanın 4. hakemi Emre Kargın, 9 dakika uzatma gösterdi. Halis Özkahya ise 94.15'te (4 dakika erken) maçı bitirdi. Bazı futbolcular duşa giderken, hakem ve duştaki isimler oyun alanına geri döndü ve maç 4 dakika daha oynanıp aynı skorla bitti. Bu tarihi olayı eski bir hakem olan SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar şöyle değerlendirdi: "Hayatımda ilk defa duydum, ilk defa yaşadım. Bu zeka ile akılla filan açıklanamaz. Bu başka bir şey. 9 dakika verip 4. dakikada maçı bitirmenin izahı yok. Hadi Halis Özkahya yorgun, adrenalin yüksek, beyne oksijen gitmedi filan… İki yardımcısı (Ekrem Kan, İlker Takpak) kenardaki dördüncüsü (Emre Kargın), VAR (Özgüç Türkalp) ve AVAR'daki adam (Oğuzhan Uğurlu) olmak üzere toplam 6 kişi bir skandala imza attı. Kabul edilemez, derhal ağır cezalar almalılar ve bu durumun sebebini bir an önce açıklamalılar."

TFF TEŞEKKÜR ETTİ!
YAŞANAN olay sonrası Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut ile Kasımpaşa'nın hocası Hakan Kutlu'nun maç sonu yaptığı "Böyle hatalar olabilir, hakem de insan" açıklamalarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teşekkür geldi. TFF yaptığı açıklamada, "Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz" denildi.

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