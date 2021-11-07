Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Elmas'tan tepkilere yanıt! "Teslim olmayacağız"
Giriş Tarihi: 8.11.2021 00:04

Burak Elmas'tan tepkilere yanıt! "Teslim olmayacağız"

İHA
Burak Elmas’tan tepkilere yanıt! Teslim olmayacağız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılılar için doğru bildikleri yolda korkmadan ve kişisel kaygı duymadan, cesaretle yollarına devam edeceklerini söyledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasaray'ımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçında çok tartışıldı! Sergen Yalçın'a sert eleştiri 'Çok yanlış işler...'
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Ünal Aysal'a mahkemeden red! İflasının ardından aile birbirine düşmüştü...
Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü
Son dakika haberler: Lütfü Türkkan görevden alındı
EYT yasası ne zaman çıkacak, çıktı mı? 2021 EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) nedir ve kimleri kapsıyor, son durum nedir?
Trafiğe kapalı olan güzergahlar ve yollar: 15 Temmuz Boğaz Köprüsü ne zaman saat kaçta açılacak? İstanbul Maratonu ile bugün trafiğe kapalı yollar listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Elmas'tan tepkilere yanıt! "Teslim olmayacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA