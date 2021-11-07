Burak Elmas'tan tepkilere yanıt! "Teslim olmayacağız"

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasaray'ımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir" ifadelerini kullandı.