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Giriş Tarihi: 7.11.2021 13:39 Son Güncelleme: 7.11.2021 13:41

Cristiano Ronaldo büyük maçlarda kayıp! Yine kendini kaybetti: 'Korkakça...'

SABAH.COM.TR SPOR
Cristiano Ronaldo büyük maçlarda kayıp! Yine kendini kaybetti: ’Korkakça...’

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, bu sezon takımının en iyi oyuncuları arasında yer alsa da büyük maçlarda henüz kendisini gösteremedi. Manchester United'ın Liverpool'a 5-0 kaybettiği maçta genç Liverpool savunmacısına kırmızı kartlık bir faul yapan Cristiano Ronaldo, dün de boş durmadı. Yıldız oyuncuya eleştiriler geldi.

Sezon başında Manchester City ile anlaşan fakat son dakika kararıyla Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dün Guardiola'nın takımıyla derbide karşı karşıya geldi. Manchester City, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 7. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın golüyle 2-0 kazandı.

Maçın ardından Cristiano Ronaldo'ya eleştiri vardı. Maçın son dakikalarında Belçikalı orta saha Kevin De Bruyne'ye tehlikeli bir faul yapan Ronaldo, kırmızı karttan kurtuldu.

Manchester United'ın City'ye 2-0 kaybettiği maçta fazla varlık gösteremeyen Cristiano Ronaldo, ceza sahasında sadece bir kez topla buluşabildi.

RONALDO İÇİN SERT SÖZLER! 'KORKAKLIK YAPTI'

Maçın 90. dakikasında De Bruyne'ye gereksiz bir faul yapan Ronaldo'ya eleştiriler peş peşe geldi. Eski Manchester City futbolcusu Trevor Sinclair, Ronaldo'yu korkaklıkla suçladı!

'Ucuz bir fauldü. İki ayağıyla De Bruyne'ye atladı. Liverpool maçından sonra City karşısında da hüsrana uğradı...

Bunun hıncını Kevin De Bruyne'den çıkardı. Liverpool maçında da aynısını yapmıştı. Bu apaçık korkaklık...

Ronaldo ikinci defa kırmızı karttan kurtuldu. Önce Curtis Jones, daha sonra De Bruyne'ye yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart olmalıydı...

Onun neden böyle yaptığını da anlamak zor değil çünkü kaybetmeyi hiç sevmiyor!'

Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 4 kez gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise muhteşem bir performans ortaya koyan Ronaldo, 4 maçta 5 gol atmayı başardı.

Manchester United'ın son oynadığı Atalanta maçında sahneye çıkan Ronaldo, 90. dakikada attığı golle takımına bir puanı kazandırdı.

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Cristiano Ronaldo büyük maçlarda kayıp! Yine kendini kaybetti: 'Korkakça...'
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