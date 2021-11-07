Maçın ardından Cristiano Ronaldo'ya eleştiri vardı. Maçın son dakikalarında Belçikalı orta saha Kevin De Bruyne'ye tehlikeli bir faul yapan Ronaldo, kırmızı karttan kurtuldu.
Manchester United'ın City'ye 2-0 kaybettiği maçta fazla varlık gösteremeyen Cristiano Ronaldo, ceza sahasında sadece bir kez topla buluşabildi.
RONALDO İÇİN SERT SÖZLER! 'KORKAKLIK YAPTI'
Maçın 90. dakikasında De Bruyne'ye gereksiz bir faul yapan Ronaldo'ya eleştiriler peş peşe geldi. Eski Manchester City futbolcusu Trevor Sinclair, Ronaldo'yu korkaklıkla suçladı!
'Ucuz bir fauldü. İki ayağıyla De Bruyne'ye atladı. Liverpool maçından sonra City karşısında da hüsrana uğradı...
Bunun hıncını Kevin De Bruyne'den çıkardı. Liverpool maçında da aynısını yapmıştı. Bu apaçık korkaklık...
Ronaldo ikinci defa kırmızı karttan kurtuldu. Önce Curtis Jones, daha sonra De Bruyne'ye yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart olmalıydı...
Onun neden böyle yaptığını da anlamak zor değil çünkü kaybetmeyi hiç sevmiyor!'
Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 4 kez gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise muhteşem bir performans ortaya koyan Ronaldo, 4 maçta 5 gol atmayı başardı.
Manchester United'ın son oynadığı Atalanta maçında sahneye çıkan Ronaldo, 90. dakikada attığı golle takımına bir puanı kazandırdı.