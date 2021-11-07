Fatih Terim'den Karagümrük maçı yorumu! "İki golü de aşağı yukarı biz attık"

Fatih Terim, "İki golü de aşağı yukarı biz attık. Biraz geç hareketlendik. Daha önce bir gol daha bulabilirdik. Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüm. Ama lig devam ediyor. Biz de buradayız. Oyunumuza her geçen gün bazı şeyler katıyoruz. Bazı şeylerde biraz daha çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.