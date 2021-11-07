Fatih Terim'den Karagümrük maçı yorumu! "İki golü de aşağı yukarı biz attık"

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, 88'de Mohamed'in attığı golle deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla zirvenin 9 puan gerisinde kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte, "Kaybettiğimiz puandan dolayı üzgünüz. Hiç pozisyon vermezken tesadüflerin haricinde yenilen gol var. Oyuna hakim olan, oyunu kontrol altında tutan, ancak üçüncü bölgede biraz etkisizdik. Kerem'in ve Halil'in herhalde yorgunluğu var. Numaralara, maç sonu istatistiklere bakarsak nasıl 1-1 bitti dersiniz ama bazen futbol istatistiklere de sığmayan bir oyun" dedi.
Fatih Terim, "İki golü de aşağı yukarı biz attık. Biraz geç hareketlendik. Daha önce bir gol daha bulabilirdik. Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüm. Ama lig devam ediyor. Biz de buradayız. Oyunumuza her geçen gün bazı şeyler katıyoruz. Bazı şeylerde biraz daha çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.
Terim, "Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Gol atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz veyahut topun kontrolünü alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçtikten sonra orayı daha iyi kullanmalıydık. Ama içeriden çıkıyor, direkten dönüyor. Topu rakibe atıyoruz. Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz. Rakip kaleye gelemiyor. Oyun kontrolünü alamıyor. Durup dururken bir tane pas atıyoruz. Bu sene bu veya buna benzer çok pozisyon yaşadık. Ancak daha iyi günlere gideceğiz inşallah." diye konuştu.